Phát hiện gần 600kg giò chả chứa hàn the tại Hà Nội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hà Đông phát hiện hai cơ sở kinh doanh giò chả của bà P.T.T (sinh năm 1993) và bà P.T.H (sinh năm 1970) cùng kinh doanh tại chợ Xanh - Văn Quán có dấu hiệu buôn bán sản phẩm chứa hàn the.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giò, chả của hộ gia đình ông Đỗ Văn Huy. Ảnh: Đức Tâm

Công an phường đã phối hợp với Trạm Y tế phường tiến hành kiểm tra nhanh mẫu giò lợn tại hai cơ sở. Kết quả, các mẫu thử đều cho phản ứng dương tính với hàn the - một hợp chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Tập trung xác minh nguồn gốc sản phẩm, Công an phường Hà Đông xác định số giò chả trên do hộ kinh doanh Đỗ Văn Huy (sinh năm 1979, trú tại xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội) sản xuất.

Lực lượng chức năng kiểm tra các sản phẩm giò, chả, chả cốm tại cơ sở. Ảnh: Đức Tâm

Ngay sau đó, Công an phường Hà Đông đã phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả của ông Đỗ Văn Huy.

Tại khu vực sản xuất, đoàn kiểm tra phát hiện 17kg bột màu trắng đựng trong bao và 11kg bột màu trắng đựng trong xô nghi là hàn the. Qua kiểm tra nhanh, các sản phẩm giò chả tại cơ sở đều cho kết quả dương tính với hàn the.

Kiểm tra các sản phẩm giò chả tại cơ sở. Ảnh: Đức Tâm

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu gửi kiểm nghiệm, đồng thời tạm giữ 118kg giò lợn, 402kg chả lợn, 51kg chả cốm cùng một số dụng cụ phục vụ sản xuất. Tổng khối lượng thành phẩm bị tạm giữ là 571kg. Đáng chú ý, đây đều là các mặt hàng thực phẩm đang bán chạy trên thị trường.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia ngày 13-10-2026, các mẫu giò lợn, chả lợn và chả cốm được lấy tại cơ sở đều có chứa hàn the.

Lực lượng chức năng lấy mẫu để kiểm nghiệm. Ảnh: Đức Tâm

Cơ sở sản xuất giò chả này nằm trên địa bàn xã Dân Hòa và đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Việc phát hiện số lượng lớn giò chả thành phẩm chứa hàn the tại cơ sở đặt ra yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương, đặc biệt là việc kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, chế biến và việc duy trì các điều kiện an toàn thực phẩm sau khi cấp giấy chứng nhận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tổng khối lượng thành phẩm giò lợn, chả lợn, chả cốm bị tạm giữ là 571kg. Ảnh: Đức Tâm

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, trong thời gian qua, Công an phường Hà Đông phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội cùng các lực lượng chức năng có liên quan đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm xử lý triệt để các điểm nghẽn tồn tại về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.