Đối tượng truy nã nguy hiểm đã bị bắt sau 5 năm lẩn trốn

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 5/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Lưu Phi Long theo Quyết định truy nã số 01/QĐTN của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố.

Theo hồ sơ vụ việc, Lưu Phi Long bị Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngày 26/7/2021, Tòa án ban hành Quyết định thi hành hình phạt tù số 142/2021/QĐ-CA đối với Long.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ chấp hành án, Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (cũ).

Ngày 17/11/2021, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố, ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Lưu Phi Long.

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, ngày 5/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được đối tượng, đồng thời bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.