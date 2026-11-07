Cơn cuồng ghen và bi kịch đôi nam nữ ngã gục giữa phố Hàng Bài

Trong đời sống hiện đại, những mâu thuẫn tình cảm, đặc biệt là khi một bên không chấp nhận việc chia tay, có thể trở thành nguồn cơn của những hành vi bạo lực nghiêm trọng. Vụ án Mai Xuân Huy chuẩn bị dao, truy đuổi và sát hại bạn gái cũ giữa phố Hàng Bài xảy ra vào cuối năm 2021 vẫn là hồi chuông cảnh báo về tư tưởng chiếm hữu, kiểm soát và cách ứng xử cực đoan khi tình cảm đổ vỡ.

Chuẩn bị dao, truy sát bạn gái cũ giữa phố

Theo cáo trạng, cuối tháng 11/2021, Mai Xuân Huy (SN 1982, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Lan (SN 1982) thông qua một lớp tập Yoga.

Đến cuối tháng 6/2022, chị Lan muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Huy không đồng ý. Bị cáo nảy sinh ý định níu kéo, nếu bị từ chối sẽ sát hại người tình rồi tự sát.

Trưa 11/8/2022, Huy theo chị Lan đến phòng tập Yoga. Tại đây, bị cáo lấy một con dao nhọn giấu vào tay áo rồi ngồi chờ nạn nhân.

Hiện trường đôi nam nữ ngã gục trên phố Hàng Bài.

Khoảng 13h20 cùng ngày, khi chị Lan rời phòng tập, Huy điều khiển xe máy bám theo, chặn xe nạn nhân trước số nhà 17 phố Hàng Bài. Sau khi hai người xảy ra cãi vã, chị Lan lên xe định rời đi thì bất ngờ bị Huy dùng dao đâm vào lưng.

Nạn nhân bỏ chạy lên vỉa hè nhưng bị Huy đuổi kịp, đâm liên tiếp 13 nhát trước khu vực rạp Kim Đồng, khiến chị tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Huy dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát nhưng được người dân đưa đi cấp cứu. Ngày 12/8/2022, bị cáo bị bắt giữ để điều tra.

Tòa án xem xét tình tiết mới, giảm án cho bị cáo

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, tháng 6/2023, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Xuân Huy mức án tử hình về tội “Giết người”.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo đã bồi thường 200 triệu đồng. Hội đồng xét xử buộc Huy tiếp tục bồi thường, tổng cộng 600 triệu đồng để phụ cấp nuôi hai con nhỏ và mẹ của nạn nhân.

Không đồng tình với mức án, Huy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 26/10/2023, tại phiên tòa phúc thẩm do TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử, luật sư Tạ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Emme Law, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bào chữa cho bị cáo, đã cung cấp thêm một số tài liệu, tình tiết mới đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Mai Xuân Huy tại phiên xét xử vụ án Giết người.

Đáng chú ý, gia đình bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, từ tử hình xuống tù chung thân. Bên cạnh đó, hồ sơ còn ghi nhận bị cáo từng tham gia thành lập các hội, nhóm thiện nguyện, tổ chức lắp đặt phao cứu sinh tại cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy nhằm hỗ trợ những người có ý định nhảy cầu tự tử.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, đặc biệt là các tình tiết giảm nhẹ mới được bổ sung tại phiên tòa, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho Mai Xuân Huy từ tử hình xuống tù chung thân.

Bài học đắt giá từ sự ích kỷ trong tình yêu

Việc cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo thể hiện vai trò của Tòa án trong việc đánh giá khách quan, toàn diện các tình tiết của vụ án, bảo đảm việc áp dụng hình phạt đúng quy định pháp luật. Sự nghiêm minh của pháp luật không loại trừ việc xem xét những tình tiết nhân đạo, có căn cứ.

Tuy nhiên, mức án tù chung thân vẫn là hình phạt đặc biệt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Một phút không kiểm soát được cảm xúc có thể cướp đi sinh mạng của người khác, phá hủy tương lai của chính mình. (Hình ảnh minh họa sử dụng AI)

Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với những người có tư tưởng ích kỷ, chiếm hữu trong tình yêu. Không ai có quyền ép buộc người khác tiếp tục một mối quan hệ tình cảm trái với ý muốn của họ. Khi tình cảm đổ vỡ, sự tôn trọng và kiềm chế mới là cách ứng xử văn minh.

Bởi một phút không kiểm soát được cảm xúc có thể cướp đi sinh mạng của người khác, phá hủy tương lai của chính mình và để lại nỗi đau không gì bù đắp cho những người ở lại.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.