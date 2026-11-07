Vĩnh Long siết chặt phòng dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng dịp cuối năm

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm và lở mồm long móng trên địa bàn. Theo đánh giá từ Cục Chăn nuôi và Thú y, trong 10 tháng đầu năm 2026, cúm gia cầm đã gây thiệt hại lớn tại 20 tỉnh, thành phố, trong khi bệnh lở mồm long móng vẫn phát sinh rải rác.

Đặc biệt, thời điểm cuối năm, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội sắp tới là giai đoạn rủi ro dịch bệnh bùng phát mạnh nhất do hoạt động nhập đàn, tái đàn, giao thương và giết mổ gia súc, gia cầm diễn ra dồn dập.

Để chủ động chặn dịch từ sớm, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành và UBND các xã, phường triển khai đồng bộ các hướng dẫn chuyên môn của Cục Chăn nuôi và Thú y.

Trọng tâm hàng đầu là rà soát kỹ các ổ dịch chưa qua 21 ngày, địa bàn tái phát hoặc mới phát sinh, các tuyến vận chuyển chính và tình trạng tiêm phòng của từng đàn vật nuôi. Ngành chức năng sẽ tiến hành phân công đầu mối phụ trách cụ thể từng địa bàn, gán trách nhiệm kiểm tra và bảo đảm đầy đủ lực lượng, kinh phí, vắc xin, vật tư xét nghiệm.

Công tác kiểm tra, phát hiện và tiêu hủy được ưu tiên giám sát chặt chẽ. Ảnh: Trí Trần.

Đồng thời, lực lượng thú y sẽ đến từng hộ chăn nuôi để phân loại đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng, đàn mới nhập hoặc đến lịch tiêm nhắc lại để thực hiện tiêm bù, tiêm bổ sung đúng kỹ thuật.

Các địa phương phải công khai đầu mối tiếp nhận khai báo; khi phát hiện động vật nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường phải tổ chức xác minh, lấy mẫu và xử lý ngay. Việc theo dõi ổ dịch được thực hiện nghiêm ngặt cho đến khi đủ điều kiện công bố hết dịch, làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị nếu để xảy ra chậm báo cáo hoặc kéo dài ổ dịch.

Song song với tiêm phòng, công tác kiểm soát lưu thông gia súc, gia cầm được đặt lên mức tối đa. Các vùng có dịch, chợ buôn bán động vật sống, điểm thu gom, trung chuyển và cơ sở giết mổ là những địa điểm được ưu tiên giám sát chặt chẽ.

Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra nguồn gốc giống, chứng nhận kiểm dịch, chấp hành quy trình kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y. Phương tiện vận chuyển, dụng cụ và khu vực lưu giữ động vật bắt buộc phải tiêu độc, khử trùng thường xuyên. Khi phát hiện gia súc, gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, lực lượng chuyên môn sẽ tiến hành cách ly, lấy mẫu và lập tức truy xuất nguồn gốc nơi gửi, nơi nhận cũng như các đàn có tiếp xúc để xử lý kịp thời.

Xử lý nghiêm các tình trạng vứt gia súc, gia cầm ra sông, kênh rạch làm tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh. Ảnh: Trí Trần.

Bên cạnh đó, ngành thú y phối hợp chặt chẽ với y tế đẩy mạnh truyền thông nguy cơ, phòng tránh các chủng cúm lây sang người. Tỉnh khuyến cáo người dân, hộ chăn nuôi và thương lái tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy, không giết mổ hoặc vứt xác động vật bệnh ra môi trường; chủ động khai báo ngay cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu bất thường.

Tất cả thông tin dịch bệnh sẽ được cập nhật liên tục trên Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS), đảm bảo ứng phó linh hoạt, kịp thời bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi và nguồn cung thực phẩm phục vụ thị trường Tết.