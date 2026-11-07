VNPT và Quảng Trị hợp tác chuyển đổi số, khai thác dữ liệu và AI

Trên nền tảng một năm hợp tác vừa qua, hai bên hướng tới giai đoạn mới, tập trung khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.

Một năm hợp tác: Những kết quả từ thực tiễn

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn VNPT được ký ngày 29/10/2025, tập trung vào 4 trụ cột gồm hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Năm đầu tiên triển khai thỏa thuận cũng là thời điểm Quảng Trị vận hành bộ máy sau hợp nhất, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, VNPT đã bảo đảm kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống hội nghị truyền hình đến 100% UBND, Đảng ủy của 78 xã, phường, đặc khu, với 189 điểm cầu. Hạ tầng viễn thông trên địa bàn gồm 1.339 trạm 4G, 56 trạm 5G; hệ thống điện toán đám mây phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cũng được mở rộng theo quy mô tỉnh sau hợp nhất.

Lãnh đạo hai đơn vị trao biên bản ghi nhớ về thúc đẩy phát triển chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2027-2030.

Kết quả đáng chú ý nằm ở hoạt động của chính quyền số. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice vận hành thống nhất toàn tỉnh, liên thông ba cấp từ Trung ương đến cấp xã từ đầu năm 2026, phục vụ 145 cơ quan, đơn vị với gần 20.000 tài khoản. Đến 30/10/2026, 94,5% văn bản được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử; 100% đơn vị xử lý, ban hành văn bản trên hệ thống. Cùng với đó, 69 ki-ốt dịch vụ công được triển khai tại 68 xã, phường, đặc khu, hỗ trợ tra cứu thủ tục bằng mã QR và hiển thị đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Bru-Vân Kiều. Toàn bộ 45.934 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức được triển khai cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng toàn tỉnh với hơn 45.000 tài khoản; đã đồng bộ 45.934/45.934 hồ sơ (đạt 100%) lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. VNPT Quảng Trị cũng triển khai phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời khảo sát và đánh giá ngay trong cuối năm 2026.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 8.382 đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử của VNPT. Trong giáo dục, 314/443 trường học sử dụng vnEdu, 307 trường triển khai học bạ số. Ở lĩnh vực y tế, các giải pháp số của VNPT được triển khai tại 20/29 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và toàn bộ 78 trạm y tế xã, phường. Đáng chú ý, AI đã bước đầu được đưa vào hoạt động của cơ quan Nhà nước thông qua trợ lý tri thức VNPT iKnow, triển khai tại 10 đơn vị với hơn 1.000 tài khoản.

Giai đoạn tiếp theo: Từ số hóa đến quản trị bằng dữ liệu và AI

Trên nền tảng đã hình thành, VNPT đề xuất hợp tác giai đoạn 2026-2030 theo hướng không chỉ mở rộng ứng dụng số, mà tập trung khai thác dữ liệu, nâng cao năng lực điều hành và giải quyết các nhu cầu đặc thù của Quảng Trị.

Bốn nhóm trọng tâm được VNPT xác định gồm: Phát triển chính quyền dựa trên dữ liệu và điều hành thông minh; chuyển đổi số cấp xã; kinh tế số gắn với lợi thế địa phương; nền tảng AI dùng chung phục vụ chính quyền, doanh nghiệp, người dân.

Một ưu tiên là nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), gắn với xây dựng kho dữ liệu dùng chung và kết nối dữ liệu chuyên ngành. Ở cấp cơ sở, VNPT đề xuất hệ sinh thái chuyển đổi số cho 78 xã, phường, đặc khu, tích hợp hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng nghiệp vụ và các kênh tương tác với người dân.

Thay vì phát triển các ứng dụng riêng lẻ, VNPT hướng tới nền tảng AI dùng chung, hỗ trợ cán bộ xử lý thông tin, người dân thực hiện thủ tục hành chính và lãnh đạo khai thác dữ liệu phục vụ điều hành. Việc tích hợp trợ lý tri thức vào hệ thống quản lý văn bản cũng được nghiên cứu để đưa AI vào công việc thường ngày.

Không dừng ở chính quyền số, VNPT đề xuất phát triển cửa khẩu số, logistics thông minh tại Lao Bảo, Cha Lo, La Lay; ứng dụng dữ liệu, IoT và AI trong nông nghiệp; mở rộng số hóa di sản và du lịch thông minh.

Nhân dịp này, Tập đoàn VNPT trao tặng 500 điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, cam kết tiếp tục đồng hành tỉnh Quảng Trị, huy động nguồn lực, chuyên gia và các giải pháp công nghệ để triển khai hiệu quả các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027-2030; đồng thời đề xuất hai bên thiết lập tổ công tác chung nhằm tăng cường phối hợp, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành từng nhiệm vụ, sản phẩm, lộ trình triển khai rõ ràng, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất.

Từ bảo đảm vận hành các nền tảng số đến khai thác dữ liệu và AI, hợp tác giữa VNPT và Quảng Trị đang hướng tới một yêu cầu cụ thể hơn: Công nghệ phải giải quyết được những vấn đề trong quản lý, sản xuất và đời sống.