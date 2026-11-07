Trường Mầm non Phương Liệt thay đơn vị cung ứng thực phẩm

Nhà trường phát hiện thịt lợn bất thường, từ chối tiếp nhận

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về thực phẩm có biểu hiện bất thường trong quá trình giao nhận tại Trường Mầm non Phương Liệt, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với nhà trường kiểm tra, xác minh, đồng thời triển khai biện pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ.

Thịt lợn có dấu hiệu bất thường được phụ huynh phản ánh tại Trường Mầm non Phương Liệt (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, ngày 5/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường tiếp tục phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan. Nhà trường đã từ chối tiếp nhận, không đưa số thực phẩm này vào chế biến. Sau đó, đơn vị cung ứng thay thế bằng thực phẩm mới, bảo đảm hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú không bị gián đoạn.

Ngày 6/11, Trường Mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp thực phẩm mới. Việc tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm được thực hiện theo quy định, phục vụ tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ.

Cùng ngày, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trực tiếp kiểm tra một số khâu tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Phương Liệt. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại thời điểm làm việc, các khâu được triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn; có sự tham gia giám sát của các bên liên quan, trong đó có phụ huynh học sinh.

Sở đề nghị địa phương và nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ suất (nếu có). Việc thay thế đơn vị cung ứng thực phẩm nhằm bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về chất lượng thịt lợn cung cấp cho Trường Mầm non Phương Liệt, đại diện đơn vị cung ứng thực phẩm mới đây đã lên tiếng, lý giải về hiện tượng thịt nhợt nhạt, mềm và rỉ dịch.

"Về sản phẩm thịt heo của Công ty CP, chúng tôi cam kết quy trình sản xuất được tuân thủ theo các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, nguyên liệu heo hơi có đầy đủ các xét nghiệm, kiểm dịch theo quy định.

Về mặt cảm quan, sản phẩm thịt heo được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có một tỷ lệ nhỏ thịt heo PSE (Pale, Soft, Exudative) có các đặc tính: thịt có màu nhợt nhạt (tái), mềm, rỉ dịch.

Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do con heo bị stress trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo axit lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp, khiến cho bề mặt thịt bị ướt, protein bị biến tính, làm cho thịt có cấu trúc mềm, dễ bị rỉ dịch.

Ngoài ra, heo mảnh sau khi giết mổ có nhiệt độ thân nhiệt cao (khoảng 39 độ C), các phần thịt heo ở vị trí dày như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém. Nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh, phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến cho thịt có màu tái, mềm".

Phường yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát

Trên cơ sở báo cáo của nhà trường, ý kiến đại diện cha mẹ học sinh và tình hình thực tế, chiều qua ngày (6/11), Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Đặng Khánh Hoà chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan và ban giám hiệu các trường trên địa bàn để bàn giải pháp xử lý vụ việc.

Tại cuộc họp, UBND phường thống nhất với đề xuất của Trường Mầm non Phương Liệt về việc dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm với đơn vị hiện tại và lựa chọn nhà cung cấp thay thế đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm. Hiệu trưởng được giao thông tin đầy đủ tới cha mẹ học sinh về việc chấm dứt hợp đồng và phương án cung ứng thực phẩm mới.

Cùng với đó, UBND phường yêu cầu hiệu trưởng các trường và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Phòng Văn hóa - Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành, chú trọng kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào quy trình cung ứng, giao nhận, nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm; điều kiện bảo quản, sơ chế, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú. Các đơn vị có trách nhiệm kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, địa phương báo cáo, đề xuất cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan tới phụ huynh và người dân, tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý. Phường xác định bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.