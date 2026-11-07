Tọa đàm về bình đẳng giới và bảo vệ quyền phụ nữ

Tham dự chương trình có các Phó Chánh án TAND tỉnh: ông Nguyễn Văn Thanh; ông Nguyễn Trung Thành.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ nhấn mạnh ý nghĩa của việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, đối với ngành Tòa án, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật không chỉ thể hiện qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn được thực hiện trực tiếp trong từng hoạt động xét xử, giải quyết vụ việc.

Trong đó, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, có ý nghĩa quan trọng.

TAND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bình đẳng giới và bảo vệ quyền phụ nữ – Từ quy định pháp luật đến thực tiễn xét xử”.

Mặc dù hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, song trên thực tế, phụ nữ vẫn có thể gặp nhiều bất lợi trong quan hệ hôn nhân và gia đình, dân sự, lao động cũng như quá trình tham gia tố tụng.

Những vấn đề như bạo lực gia đình, tranh chấp quyền nuôi con, cấp dưỡng, phân chia tài sản sau ly hôn và định kiến giới tiếp tục đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền phụ nữ.

Do đó, tọa đàm là dịp để cán bộ, công chức ngành Tòa án trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan; qua đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, hòa giải, đối thoại và hiệu quả thực thi pháp luật tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ phát biểu.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận tập trung vào những vấn đề thiết thực trong thực tiễn công tác.

Trong đó, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND tỉnh Khánh Hòa trình bày tham luận về bình đẳng giới và bảo vệ quyền phụ nữ từ quy định pháp luật đến thực tiễn xét xử trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

Đáng chú ý, tham luận của TAND khu vực 4 – Khánh Hòa chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình.

Theo số liệu được đơn vị báo cáo, trong năm 2026, Tòa án nhân dân khu vực 4 đã thụ lý 1.487 vụ, việc; giải quyết 1.474 vụ, việc, đạt tỷ lệ 99,13%, trong đó hòa giải thành 861 vụ, việc.

Tọa đàm với chủ đề “Bình đẳng giới và bảo vệ quyền phụ nữ – Từ quy định pháp luật đến thực tiễn xét xử”.

Từ thực tiễn này, đơn vị nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện hoàn cảnh của các bên khi giải quyết tranh chấp tài sản, quyền nuôi con và cấp dưỡng; không chỉ căn cứ vào thu nhập hay người đứng tên tài sản mà cần xem xét cả công sức lao động nội trợ, chăm sóc gia đình và con cái.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu bạo lực gia đình, việc nhận diện đầy đủ tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi có ý nghĩa quan trọng. Công tác hòa giải cần bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, an toàn, không áp đặt việc đoàn tụ, đặc biệt trong những trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và quyền lợi của phụ nữ, trẻ em.

Bên cạnh đó, TAND khu vực 8 – Khánh Hòa trình bày tham luận về cải thiện điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo và phát triển của nữ công chức.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Tham luận đề cập những áp lực mà nữ công chức phải đối mặt khi vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm đương trách nhiệm gia đình; đồng thời đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, bố trí công việc phù hợp, chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ nữ.

Các tham luận đã mang đến những góc nhìn từ cả hoạt động chuyên môn xét xử lẫn công tác xây dựng đội ngũ, qua đó cho thấy bình đẳng giới cần được thực hiện đồng bộ, không chỉ trong việc bảo vệ quyền phụ nữ tại các phiên tòa mà còn trong môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thông qua tọa đàm, TAND tỉnh Khánh Hòa hướng đến nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ được tôn trọng, bảo vệ thực chất; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.