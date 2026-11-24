Cô trò Trường Tiểu học & THCS Chương Dương, Hồng Hà, Hà Nội cùng đọc sách. Ảnh: Đình Tuệ.

Thách thức từ thói quen số

Từ góc độ cá nhân, bà Nguyễn Thị Vân Hồng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) cho rằng, phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số đang là một thách thức rất lớn, bởi chúng ta không chỉ phải cạnh tranh với các phương tiện giải trí hiện đại mà còn phải thay đổi những thói quen đã hình thành trong đời sống xã hội.

Hiện nay, nhiều gia đình cùng ngồi bên nhau nhưng mỗi người lại chăm chú vào một chiếc điện thoại. Người lớn mải mê với mạng xã hội, phim ngắn liên tục; trẻ em cũng dần quen với việc tiếp nhận thông tin qua hình ảnh, âm thanh thay vì kiên nhẫn đọc từng trang sách. Những nội dung ngắn, hấp dẫn dễ chiếm lĩnh thời gian và sự chú ý của con người; trong khi đọc sách đòi hỏi sự tập trung, khả năng suy ngẫm và tính kiên trì.

Điều đáng suy nghĩ là chúng ta thường yêu cầu trẻ em đọc sách, trong khi chính người lớn lại chưa thực sự làm gương. Cha mẹ ít đọc, thầy cô không thường xuyên chia sẻ về sách, thì rất khó thuyết phục học sinh hình thành niềm yêu thích đọc sách chỉ bằng những lời vận động hay các phong trào.

Tuy nhiên, theo bà Vân Hồng, trong nhiều trường hợp không phải cứ sử dụng điện thoại hay đọc trên môi trường số là xa rời văn hóa đọc. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang dành bao nhiêu thời gian cho việc tiếp nhận thông tin có chiều sâu và bao nhiêu thời gian cho những nội dung giải trí lướt qua rồi nhanh chóng bị lãng quên.

Ông Nguyễn Hải Sơn – Hiệu trưởng Trường THCS A Hải Xuân (xã Hải Xuân, Ninh Bình) cho hay, trong dòng chảy lịch sử, chưa bao giờ con người có điều kiện tiếp cận tri thức dễ dàng như hiện nay, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta đang trở nên hiểu biết hơn.

Ngày nay, chỉ cần vài câu lệnh đưa ra cho ChatGPT và các công cụ trí tuệ nhân tạo, bất kỳ ai cũng có thể nhận được câu trả lời cho hầu hết những điều mình muốn biết. Đây là một thành tựu công nghệ rất lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra một vấn đề đáng lo ngại: Khi quá quen với việc được cung cấp câu trả lời, con người đánh mất dần khả năng tự mình đi tìm câu trả lời.

Trước đây, để tìm hiểu một vấn đề, chúng ta thường phải đọc nhiều tài liệu, đối chiếu các nguồn thông tin, suy luận và tự rút ra kết luận. Chính quá trình ấy giúp hình thành khả năng tư duy phản biện, tư duy đa chiều và giải quyết những vấn đề phức tạp.

“Giờ đây, nếu quá phụ thuộc vào công cụ tìm kiếm và AI, người học rất dễ bỏ qua những công đoạn nhận thức quan trọng đó. Các em có thể tìm được đáp án rất nhanh, nhưng chưa chắc đã hiểu bản chất vấn đề, chưa chắc biết vì sao đáp án ấy đúng và càng chưa chắc có khả năng phản biện khi câu trả lời không chính xác”, ông Nguyễn Hải Sơn nêu thực trạng.

Tạo hứng thú, duy trì thói quen đọc

Chia sẻ về vấn đề này, bà Phan Thị Hằng Hải – Hiệu trưởng Trường THPT Kim Ngọc (phường Vĩnh Yên, Phú Thọ) phân tích, phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số cần bắt đầu từ tạo hứng thú và duy trì thói quen đọc mỗi ngày.

Khi đọc một cuốn sách có giá trị, người đọc phải dành thời gian theo dõi mạch lập luận, kết nối các ý tưởng, hình dung những điều tác giả mô tả, đặt câu hỏi, thậm chí tranh luận (trong tưởng tượng) với chính tác giả. Đó là một quá trình mở mang kiến thức, rèn luyện tư duy mà việc lướt qua những mẩu thông tin ngắn hoặc tiếp nhận câu trả lời được AI tạo sẵn không thay thế được.

Theo bà Hằng Hải, mỗi nhà trường nên bố trí 15–20 phút đọc sách, phát triển góc đọc thân thiện, kết hợp sách giấy với sách điện tử, sách nói và mã QR giới thiệu sách. Đồng thời, hướng dẫn học sinh lựa chọn nguồn tin đáng tin cậy, đọc sâu, biết suy ngẫm và vận dụng; tổ chức CLB, chia sẻ sách bằng video hoặc podcast. Thầy cô và cha mẹ cần làm gương, đồng hành để đọc sách trở thành nhu cầu tự thân của các em.

Từ nhà trường đến gia đình

Học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội đọc sách trên thư viện. Ảnh: Đình Tuệ.

Ông Nguyễn Minh Phi - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ (phường Hoàng Mai, Hà Nội) nhận định, để phát triển văn hóa đọc thời đại số, trước hết phải bắt đầu từ thay đổi thói quen của người lớn, xây dựng môi trường đọc thực chất và tạo cho trẻ những trải nghiệm thú vị với sách.

Mỗi nhà trường cần có những giờ đọc sách thực sự, những góc đọc gần gũi để học sinh được kể, được chia sẻ và tranh luận về điều mình đã đọc. Gia đình cũng cần dành thời gian đọc cùng con, hạn chế việc sử dụng thiết bị điện tử một cách thiếu kiểm soát. Đặc biệt, cần tận dụng chính công nghệ số để khơi gợi hứng thú đọc sách, thay vì chỉ xem công nghệ là đối thủ của sách.

Ông Phi thông tin thêm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Thư viện trong cả năm theo mô hình thư viện mở; tổ chức hội thi giới thiệu sách nhằm nâng cao văn hoá đọc cho thầy cô và học sinh; đầu tư chuẩn hoá cơ sở vật chất; phát triển đa dạng nguồn tài liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số và nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, giáo viên về văn hoá đọc cũng như kỹ năng khai thác tài liệu phục vụ dạy học và lan tỏa văn hoá đọc.

Tại Trường THCS Phan Bội Châu (phường Long Biên, Hà Nội), bà Chử Thị Thu Hường – Hiệu trưởng trao đổi, văn hoá đọc được nhà trường duy trì mỗi ngày. Mỗi tuần, học sinh có 60 phút đọc trên thư viện và cứ 2 tuần sẽ báo cáo sản phẩm đọc bằng việc quay video giới thiệu cuốn sách đọc được. Ngoài ra, ở các góc yên tĩnh có thể làm góc đọc thân thiện để các em tiện đâu đọc đấy.

Sau này khi có điều kiện, nhà trường sẽ làm một khu trưng bày sách nói về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ hay sách về lịch sử Việt Nam qua các thời kì để các em thêm hiểu lịch sử và bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Để đọc sách trở thành nhu cầu tự thân

Học sinh Trường THCS Phan Bội Châu, Long Biên, Hà Nội trong giờ đọc sách trên thư viện. Ảnh: NTCC.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Hồng, phát triển văn hóa đọc là một hành trình lâu dài, không thể nóng vội và càng không thể chạy theo thành tích. Cần bắt đầu từ những việc nhỏ, đều đặn mỗi ngày, để việc đọc dần trở thành một nhu cầu tự thân chứ không phải nhiệm vụ được giao.

Và có lẽ, trước khi đặt câu hỏi làm thế nào để trẻ em yêu sách, mỗi người lớn chúng ta cần tự hỏi: Đã bao lâu rồi mình chưa đọc trọn vẹn một cuốn sách? Đó không chỉ là câu hỏi về văn hóa đọc, mà còn là câu hỏi về trách nhiệm nêu gương của người lớn đối với thế hệ trẻ.

Dưới góc nhìn chuyên gia, ThS Lê Trung Kiên – Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) cho biết, chúng ta nên tận dụng sách điện tử, sách nói, thư viện số và cả AI để khơi gợi hứng thú đọc, hỗ trợ tìm kiếm tài liệu và mở rộng hiểu biết. Nhưng phải hướng dẫn người trẻ sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ tư duy, chứ không phải công cụ tư duy thay mình.

"Văn hóa đọc phải được nuôi dưỡng từ gia đình và cộng đồng. Một đứa trẻ khó có thể yêu sách nếu xung quanh em, người lớn luôn cầm điện thoại nhưng hiếm khi cầm một cuốn sách. Bởi vậy, bên cạnh các mô hình thư viện mở, góc đọc thân thiện hay tủ sách di sản trong trường học, chúng ta cũng cần xây dựng những gia đình đọc sách, những cộng đồng cùng đọc và chia sẻ tri thức" - ThS Lê Trung Kiên nhấn mạnh.