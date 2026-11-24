Từ học sinh lớp 7 đến tân sinh viên được trao huân chương

Nguyễn Thanh Mai, sinh viên năm cuối Khoa Ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam, vừa được trao Huân chương Lao động hạng Nhất. Mai là vận động viên Vovinam, từng giành huy chương vàng Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 tại Indonesia.

Cũng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Hoàng Trung Nguyên, tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP HCM, được ghi nhận sau thành tích giành huy chương vàng thế giới môn Kun Khmer năm 2025.

Sinh viên Nguyễn Thanh Mai vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. ﻿Ảnh: Học viện Hàng không Việt Nam

Trước đó, đầu tháng 11/2026, hai nữ sinh TP HCM là Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7 Trường THCS Minh Đức, và Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Marie Curie, cũng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất nhờ thành tích nổi bật ở môn aerobic tại các giải đấu quốc tế.

Ở hạng Ba, Đặng Huy Hậu, học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long (Lâm Đồng), được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động nhờ thành tích tại Olympic Tin học quốc tế.

Việc những người trẻ, thậm chí mới ở bậc THCS, được trao huân chương cho thấy khen thưởng cấp Nhà nước không giới hạn bởi tuổi tác hay vị trí công tác. Học sinh, sinh viên hoàn toàn có thể được vinh danh nếu thành tích đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên, không phải cứ giành huy chương vàng quốc tế hoặc đạt giải cao là đương nhiên được trao Huân chương Lao động. Điều cốt lõi là thành tích phải đạt mức độ xuất sắc theo tiêu chuẩn từng hạng, được cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận và đề nghị khen thưởng.

Thành tích phải đạt tầm vóc nào?

Theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, được sửa đổi, bổ sung năm 2026, Huân chương Lao động là hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, gồm ba hạng: Nhất, Nhì và Ba. Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng hoặc truy tặng cho cá nhân, tập thể đáp ứng các tiêu chuẩn luật định.

Đối với cá nhân, tiêu chuẩn quan trọng không chỉ nằm ở kết quả đạt được mà còn ở phạm vi ảnh hưởng, khả năng tạo sức lan tỏa và giá trị nêu gương của thành tích.

Cụ thể, theo Điều 42, Huân chương Lao động hạng Nhất được trao cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong học tập, nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc; được giải thưởng cao của thế giới; hoặc có phát minh, sáng chế, công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Nhà nước và những đóng góp lớn được công nhận.

Với Huân chương Lao động hạng Nhì, Điều 43 quy định cá nhân phải có thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh; được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực hoặc có công trình, sáng chế và đóng góp nổi bật đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng.

Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7 Trường THCS Minh Đức, đạt 2 huy chương vàng tại Suzuki World Cup diễn ra vào tháng 4 ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trong khi đó, Huân chương Lao động hạng Ba theo Điều 44 dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua hoặc thành tích xuất sắc đột xuất trong học tập, nghiên cứu khoa học, lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng trong một lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, tỉnh; được giải thưởng quốc tế cao của khu vực hoặc có đóng góp nổi bật theo quy định.

Như vậy, có thể thấy ba hạng huân chương được phân định theo mức độ thành tích và phạm vi ảnh hưởng. Hạng Nhất đòi hỏi thành tích có tầm vóc toàn quốc hoặc đạt giải thưởng cao của thế giới; hạng Nhì gắn với phạm vi ảnh hưởng cấp bộ, ngành, tỉnh hoặc giải thưởng cao nhất của khu vực; hạng Ba có tiêu chuẩn tương ứng với phạm vi ảnh hưởng trong một lĩnh vực thuộc quản lý của bộ, ngành, tỉnh.

Đáng chú ý, luật không đặt ra một điều kiện chung rằng người được trao huân chương phải đạt một số lượng huy chương nhất định, có độ tuổi cụ thể hay phải trải qua một số năm công tác. Với học sinh, sinh viên, thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, thể thao và các lĩnh vực khác đều có thể được xem xét, miễn đáp ứng đúng tiêu chuẩn của từng hạng.

Không chỉ có thành tích, còn phải qua quy trình xét tặng

Một điểm quan trọng khác là huân chương không được trao tự động sau khi cá nhân đạt giải thưởng. Thành tích phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đánh giá, lập hồ sơ đề nghị và thực hiện quy trình xét khen thưởng theo quy định.

Theo quy định về thi đua, khen thưởng, hồ sơ phải thể hiện rõ thành tích, mức độ xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng và căn cứ đề nghị. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định. Quyết định tặng Huân chương Lao động thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.

Điều này cũng lý giải vì sao không thể chỉ nhìn vào tên giải thưởng hoặc màu huy chương để kết luận một học sinh, sinh viên đủ điều kiện nhận huân chương. Giá trị của giải thưởng, cấp độ cuộc thi, phạm vi cạnh tranh, mức độ ghi nhận thành tích và tiêu chuẩn pháp luật phải được xem xét trong tổng thể.

Với các trường học, Huân chương Lao động cũng có thể được trao cho tập thể nếu đáp ứng tiêu chuẩn riêng. Đây là sự ghi nhận thành tích của nhà trường, khác với việc trao huân chương cho một học sinh, sinh viên với tư cách cá nhân.