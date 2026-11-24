Cô trò Hệ thống Trường liên cấp BMS.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, PGS.TS Trần Thành Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng, để xây dựng văn hóa học đường, mỗi nhà trường, nhà giáo dục cần trả lời 5 câu hỏi về: hệ giá trị cốt lõi cần xác lập; con đường chuyển hóa giá trị thành chuẩn mực hành vi; vai trò cụ thể của gia đình, nhà trường và xã hội; giải pháp trước bạo lực học đường và lệch chuẩn trên không gian mạng; những giải pháp nền tảng để văn hóa học đường trở thành hoạt động thường xuyên, có thể đo lường.

Hệ giá trị cốt lõi cần xác lập cho văn hóa học đường Việt Nam

- Theo PGS, hệ giá trị nào cần được xác lập để văn hóa học đường Việt Nam vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển con người trong thời đại mới?

- Hệ giá trị cốt lõi của học sinh Việt Nam đã được định hướng trong 5 phẩm chất mà Chương trình GDPT 2018 đề cập, gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Tuy nhiên, vấn đề cần được thảo luận sâu hơn không phải là danh mục giá trị, mà là cách một học sinh hôm nay được sống và rèn luyện với những giá trị ấy như thế nào trong đời sống thực của trường lớp.

Tất nhiên, những phẩm chất này cần được cụ thể hóa thành các giá trị riêng biệt. Chẳng hạn, tôi quan tâm nhiều đến giá trị tôn trọng và hợp tác. Tôn trọng là tiền đề cho mọi giá trị khác, bởi không có tôn trọng thì nhân ái có thể chỉ là lòng thương hại từ trên nhìn xuống, và trách nhiệm chỉ là sự tuân thủ một cách đối phó. Và tôn trọng cũng phải là một giá trị “qua lại”.

Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc vẫn còn nguyên giá trị khi học sinh biết lắng nghe, ghi nhận công sức của thầy cô, đồng thời biết trình bày ý kiến phản biện bằng thái độ lễ phép. Về phía người thầy, tôn trọng học trò có khi chỉ là kiên nhẫn nghe em nói hết câu, hoặc sẵn sàng xem lại điểm kiểm tra khi học trò đưa ra lập luận có căn cứ logic.

Giá trị cốt lõi cần được hiện thực hóa qua bầu không khí học đường qua cảm nhận hằng ngày của mọi người trong trường. Một bầu không khí lớp học tích cực thường có mối liên quan chặt chẽ đến năng lực xã hội, động lực, hứng thú tham gia học tập và kết quả học tập của học sinh.

Nhà trường muốn biết giá trị tôn trọng đã đi vào đời sống đến đâu có thể bắt đầu bằng câu hỏi rất cụ thể dành cho học sinh: Lần gần nhất em có ý kiến phản biện thầy cô, điều gì đã xảy ra? Câu trả lời của học sinh - liệu em được lắng nghe, bị phớt lờ, hay bị khiển trách hay kiểm điểm - chính là thước đo thực tế của hệ giá trị mà trường đang xác lập.

Để vừa giữ gìn bản sắc vừa đáp ứng yêu cầu thời đại, hệ giá trị cần được xây dựng theo nguyên tắc tích cực hóa truyền thống. Một bạn trẻ chủ động tìm hiểu lịch sử con phố mình đang ở, hỏi chuyện người cao tuổi, kiểm tra tư liệu trước khi viết bài trình bày trước tập thể, đó là cơ hội để em thực hành cùng lúc tình yêu quê hương, sự chăm chỉ và lòng trung thực trong cùng một hoạt động.

PGS.TS Trần Thành Nam.

Từ khẩu hiệu đến chuẩn mực trong nhận thức và hành vi

- Nhà trường cần làm gì để các phẩm chất như nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tôn trọng, kỷ luật và hợp tác trở thành chuẩn mực trong nhận thức và hành vi của mỗi học sinh, thưa PGS?

- Để nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tôn trọng, kỷ luật, hợp tác không chỉ dừng ở khẩu hiệu, trước hết cần nhìn vào cách giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục xử lý các tình huống thường nhật. Cách người lớn ứng xử khi học sinh mắc lỗi chính là bài học sâu sắc nhất mà người trẻ ghi nhận.

Nếu một học sinh thành thật nhận lỗi gian lận vẫn bị nêu tên trước lớp, các bạn có thể rút ra bài học trái với mục tiêu giáo dục: lần sau mình nên giấu kỹ hơn. Ngược lại, nếu giáo viên trao đổi riêng với học sinh, nói rõ vì sao việc gian lận ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính em, yêu cầu em làm lại phần việc và hẹn ngày đánh giá lại, thì cách xử lý ấy vừa giữ được kỷ luật, vừa cho học sinh cơ hội thực hành các giá trị trung thực và chịu trách nhiệm.

Bản thân giáo viên, hiệu trưởng cũng phải tuân thủ những chuẩn mực giá trị ấy thì học sinh mới tin rằng giá trị là thật, chứ không phải là công cụ kiểm soát người học.

Để biến giá trị văn hóa trở thành chuẩn mực hành vi, mỗi lớp học có thể cùng chọn vài hoạt động để thực hành hàng tuần. Khi làm việc nhóm, học sinh thống nhất phần việc, báo sớm nếu gặp khó và ghi nhận đóng góp của từng bạn. Khi một bạn bị chế giễu, học sinh cần tập cách lên tiếng an toàn và hỏi riêng xem bạn cần giúp gì. Cuối tuần, giáo viên có thể dành vài phút để lớp kể lại một tình huống thật, bàn xem cách xử lý nào phù hợp và hữu ích.

Nếu nhà trường muốn học sinh biết hợp tác hay có khả năng tự điều chỉnh, thì thời khóa biểu luôn phải dành thời gian và không gian cho các em thực hành, nhận góp ý và làm lại những giá trị này.

Cần chuyển từ mô hình kỷ luật trừng phạt sang mô hình kỷ luật tích cực và phục hồi. Khi học sinh hiểu rằng việc mắc lỗi không có nghĩa là mình bị loại trừ, hoàn toàn mất đi cơ hội và giá trị, các em tin rằng mình có cơ hội sửa sai và hòa nhập trở lại. Các giá trị trung thực, trách nhiệm và kỷ luật lúc này mới thực sự trở thành chuẩn mực tự nguyện bên trong chứ không chỉ là sự tuân thủ ứng phó bên ngoài.

Học sinh FPT School.

Gia đình, nhà trường và xã hội cùng vun đắp nhân cách

- Để những giá trị văn hóa học đường không chỉ được hình thành trong lớp học mà còn trở thành nếp ứng xử của học sinh trong cuộc sống, gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp, đảm nhận những vai trò cụ thể nào?

- Vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội đã được khẳng định qua lý thuyết hệ sinh thái của Bronfenbrenner. Trong đó, gia đình và trường học thuộc hệ thống vi mô - là môi trường trực tiếp tác động đến trẻ; mối quan hệ giữa gia đình và trường học nằm ở trung hệ. Còn cộng đồng, truyền thông, chính sách nằm ở ngoại hệ và vĩ hệ. Khi bất kỳ tầng nào bị đứt gãy, hoặc rối loạn sự phát triển nhân cách của trẻ sẽ bị ảnh hưởng.

Gia đình là nơi trẻ quan sát cách người lớn hành xử khi mệt mỏi, nóng giận, vội vã hoặc bất đồng. Cha mẹ có thể dạy con rất nhiều giá trị qua việc giữ một lời hứa, xin lỗi sau khi nóng nảy quát con, hay hỏi ý kiến con trước khi đăng bức ảnh khiến con ngại ngùng. Đó cũng là cách trẻ học về trách nhiệm và quyền riêng tư. Trẻ học giá trị không phải qua lời cha mẹ nói, mà qua việc cha mẹ làm, đặc biệt trong những khoảnh khắc cha mẹ xử lý chính sai lầm của mình.

Nhà trường tạo cơ hội để trẻ sống và làm việc với những người có giá trị, niềm tin khác mình, điều mà gia đình đơn lẻ khó cung cấp. Giáo viên có thể chủ động ghép nhóm để một em thường bị bỏ quên cũng được tham gia những phần việc có ý nghĩa. Giáo viên chủ nhiệm nên liên lạc với gia đình cả khi em có tiến bộ chứ không phải chỉ khi trẻ có vấn đề ở trường.

Nếu liên lạc chỉ xuất hiện khi có sự cố, cuộc trao đổi giữa thầy cô và cha mẹ sẽ luôn bắt đầu bằng tâm thế phòng thủ, làm suy yếu quan hệ gia đình - nhà trường. Chỉ có giao tiếp chân tình, hợp tác giữa cha mẹ và giáo viên, cùng sự hỗ trợ cụ thể tại nhà nhất quán với định hướng triết lý giáo dục của nhà trường mới tạo ra kết quả tích cực về năng lực xã hội và hành vi của trẻ.

Cộng đồng có thể giao cho học sinh những việc thật, vừa sức. Chẳng hạn, thư viện phường mời một nhóm học sinh tổ chức giờ đọc sách cho trẻ nhỏ; người phụ trách hướng dẫn, giáo viên giúp các em chia việc, cha mẹ tạo điều kiện để con đến tham gia sự kiện đúng hẹn; sau buổi đọc, chính những em nhỏ và cán bộ thư viện góp ý.

Một lần phải chuẩn bị chu đáo vì có người đang chờ mình giúp đỡ, các em sẽ hiểu chữ trách nhiệm theo cách rất đời thường và cụ thể. Các đối tác cộng đồng nên thống nhất ngôn ngữ chung và phối hợp chiến lược với nhà trường để kỹ năng xã hội cảm xúc được chuyển giao và thực hành trong bối cảnh thực.

Tóm lại, gia đình là nơi mô hình hóa giá trị qua hành vi người lớn; nhà trường là nơi tạo cơ hội thực hành giá trị với người khác giá trị; cộng đồng là nơi kiểm chứng giá trị qua việc thật, vừa sức. Ba vai trò này bổ sung cho nhau, và phải được đồng bộ hóa qua giao tiếp thường xuyên, hai chiều giữa ba chủ thể.

- Khi bạo lực học đường và những hành vi gây hại trên mạng vẫn diễn ra, gia đình, nhà trường cần làm gì để bảo vệ học sinh, đồng thời giúp người trẻ biết tự điều chỉnh hành vi và chịu trách nhiệm về những việc mình làm?

- Khi một đoạn phim làm nhục học sinh xuất hiện trong nhóm lớp, việc đầu tiên là bảo vệ những cá nhân đang bị nhắm tới. Nhà trường cần tiếp nhận thông tin kín đáo, can thiệp nhanh để chấm dứt việc phát tán và theo dõi nguy cơ trả đũa. Cha mẹ nên lắng nghe con kể lại toàn bộ sự việc trước khi chất vấn, giữ bằng chứng trong phạm vi cần thiết với những người có trách nhiệm chính, và tránh chuyển tiếp đoạn phim vào nhóm phụ huynh, vì mỗi lượt chuyển tiếp là một lần nạn nhân bị tổn thương thêm.

Nếu có mối nguy đe dọa nghiêm trọng hoặc dấu hiệu xâm hại, người phụ trách phải kết nối ngay với cơ quan có thẩm quyền và các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, không bao giờ buộc cá nhân là người bị hại phải đối chất hoặc phải xuất hiện chấp nhận lời xin lỗi trước tập thể. Đây là vi phạm nguyên tắc không gây tái tổn thương.

Về lâu dài, cần tập cho cả người gây hại lẫn người chứng kiến sự kiện bạo lực biết mình có thể làm gì. Với em đã đăng tin bạo lực, hãy yêu cầu em gỡ nội dung, cùng người lớn tìm cách khắc phục, ký hợp đồng hành vi cam kết không tái diễn, và kiểm tra giám sát xem hành vi còn tiếp diễn hay không.

Với các bạn chứng kiến, có thể diễn tập ba lựa chọn an toàn: ngừng chia sẻ, nhắn riêng hỗ trợ nạn nhân, và báo cho người lớn đáng tin hoặc cơ quan có trách nhiệm. Khả năng tự điều chỉnh bắt đầu từ một khoảng dừng rất ngắn trước khi bấm gửi, tự hỏi: Liệu người trong ảnh có đồng ý không? Nếu ảnh lan ra ngoài nhóm, bạn ấy sẽ ra sao? Chính tại khoảng dừng ấy, những giá trị về trách nhiệm, tôn trọng và an toàn dần được hình thành.

Trong 20 năm qua, các nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề này ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận toàn trường. Bằng chứng nghiên cứu đi trước cho thấy các can thiệp tiếp cận toàn trường hiệu quả hơn rõ rệt so với các can thiệp chỉ giới hạn ở lớp học hoặc với nhóm nhỏ theo vụ việc.

Nhưng gần đây, các nhà nghiên cứu đề xuất chuyển phải từ mô hình toàn trường sang mô hình toàn hệ thống giáo dục, trong đó các cấp chính sách, gia đình, cộng đồng và trường học được kết nối và phân nhiệm rõ ràng. Các can thiệp cần có sự tham gia của nhóm đa chức năng gồm giáo viên - phụ huynh - học sinh, chuyên gia tâm lý, chuyên gia y tế, nhân viên công tác xã hội, cơ quan an ninh một cách đồng bộ sẽ giảm 30-40% cả bạo lực truyền thống lẫn bạo lực trên mạng.

Một công cụ cụ thể được khuyến nghị sử dụng là hợp đồng hành vi kết hợp thực hành giáo dục phục hồi. Các mô hình thực hành như “vòng tròn phục hồi”, “hòa giải bạn bè” và “đối thoại tích cực” có thể cải thiện bầu không khí trường học, ý thức tự giác kỷ luật, năng lực quản lý xung đột tích cực, phát triển mối quan hệ tích cực giữa các bạn và giữa học sinh - giáo viên, đồng thời thúc đẩy hành vi xã hội tích cực thông qua phát triển kỹ năng xã hội cảm xúc.

Khi người gây hại được gặp nạn nhân (trong điều kiện tự nguyện và an toàn), hiểu rõ tác động hành vi của mình và cam kết sửa đổi bằng một văn bản rõ ràng, khả năng tái phạm sẽ giảm đáng kể so với hình thức kỷ luật truyền thống tập trung vào trừng phạt.

Cô trò Hệ thống Trường liên cấp BMS.

Đưa văn hóa học đường vào thực chất

- Làm thế nào để nhà trường đưa việc xây dựng văn hóa học đường thành hoạt động thường xuyên, có thể đo lường và đánh giá hiệu quả thực chất?

- Để chuyển từ phong trào sang hoạt động thường xuyên, thực chất và có thể đo lường, cần áp dụng ba nhóm giải pháp nền tảng: chọn một vấn đề cụ thể, có chủ sở hữu rõ ràng và mốc thời gian kiểm tra; xây dựng bộ chỉ báo đo lường cảm nhận và hành vi; thiết lập chu trình cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu học sinh.

Thứ nhất, mỗi trường có thể bắt đầu bằng một vấn đề cụ thể mà học sinh thực sự muốn thay đổi, giao một người chịu trách nhiệm và ấn định ngày kiểm tra lại. Chẳng hạn, nếu nhiều học sinh ngại báo cáo vì nỗi sợ bị cô lập hoặc trả đũa, hiệu trưởng có thể dành một học kỳ để cải thiện việc tiếp nhận thông tin và xử lý phản ánh bạo lực.

Đầu kỳ học sẽ lấy ý kiến ẩn danh, giữa kỳ xem những trường hợp nào còn vướng mắc, chậm trễ, cuối kỳ đánh giá lại cảm nhận của học sinh bằng cùng một bộ câu hỏi. Giáo viên và đại diện người học cần được biết nhà trường đã thay đổi điều gì sau khi nghe ý kiến của họ. Đây chính là chu trình PDCA (Plan–Do–Check–Act) quen thuộc trong quản trị chất lượng được áp dụng cho văn hóa học đường.

Thứ hai, xây dựng bộ chỉ báo đo lường. Với vấn đề bạo lực học đường, hiệu trưởng có thể theo dõi với các chỉ báo chính và dấu hiệu đo lường sự cải thiện tương ứng:

Chỉ báo hỗ trợ: Học sinh có người để tìm kiếm sự hỗ trợ không? Đo bằng tỷ lệ học sinh cho biết mình có ít nhất một người lớn trong trường có thể tin cậy để báo cáo khi gặp chuyện.

Chỉ báo tốc độ: Nhà trường đã xử lý sự việc nhanh đến đâu? Đo bằng khoảng thời gian từ khi tiếp nhận thông tin đến khi có người chịu trách nhiệm liên hệ và lên kế hoạch hỗ trợ.

Chỉ báo an tâm: Việc xử lý có khiến học sinh cảm thấy an tâm hơn không? Đo lường qua việc sự việc có tái diễn hoặc có mối nguy trả đũa hay không.

Chỉ báo bao trùm: Có học sinh nào bị bỏ qua không? Đo bằng việc lắng nghe các em ít lên tiếng nhất và bảo vệ danh tính khi công bố kết quả.

Bốn chỉ báo này chuyển đổi một vấn đề tưởng chừng trừu tượng như văn hóa học đường thành những con số có thể theo dõi theo thời gian.

Thứ ba, thiết lập chu trình cải tiến liên tục. Việt Nam chúng ta sẽ không thể xây dựng văn hóa học đường bằng một khóa tập huấn cho giáo viên, mà phải bằng một hệ thống hỗ trợ liên tục, có người điều phối chuyên trách, có dữ liệu phản hồi định kỳ và có sự cam kết của ban giám hiệu qua nhiều năm.

Thứ tư, đảm bảo tính công bằng và bao trùm trong đo lường. Khi lấy ý kiến học sinh, đặc biệt lưu ý các em ít lên tiếng - những em thường là nạn nhân im lặng nhất của văn hóa học đường lệch chuẩn. Bảo vệ danh tính khi công bố kết quả, tránh tình trạng phản hồi của học sinh trở thành bằng chứng để truy tìm người đã nói. Chỉ khi học sinh tin rằng phản hồi của mình được sử dụng để cải thiện trường chứ không để trừng phạt bản thân, dữ liệu thu được mới phản ánh thực tế và chu trình cải tiến mới thực sự vận hành.

- Xin cảm ơn PGS!

PGS.TS Trần Thành Nam: Văn hóa học đường không thể được xây dựng bởi riêng nhà trường, mà phải là kết quả của sự đồng bộ giữa các chủ thể giáo dục. Năng lực cảm xúc xã hội và hệ giá trị của người học chỉ thực sự phát triển khi được đặt trong một hệ sinh thái gồm bốn tầng: lớp học, trường học, gia đình/người chăm sóc, và cộng đồng.