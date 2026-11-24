Bộ GD&ĐT vừa gửi các Sở GD&ĐT dự thảo hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ đối với học sinh lớp 5, 9 và 12 trong năm học 2026-2027, với yêu cầu mỗi đợt kiểm tra chung không quá 3 môn.

Theo nội dung lấy ý kiến ngày 19/11, các Sở được lựa chọn tối đa 3 môn đánh giá bằng điểm số để ra đề chung, ưu tiên các môn học bắt buộc. Trong năm học tới, Bộ khuyến khích các địa phương chọn Toán, Tiếng Việt đối với lớp 5; Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1 đối với lớp 9 và 12. Riêng với môn Tiếng Việt và Ngoại ngữ 1 (chủ yếu là tiếng Anh), đề kiểm tra chung của Sở chỉ áp dụng cho phần thi viết; các nội dung còn lại do nhà trường chủ động tổ chức đánh giá.

Học sinh Trường THCS Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, TP. Cần Thơ. Ảnh Chia sẻ cùng thầy cô/Nguồn congluan.vn

Về yêu cầu chuyên môn, Bộ chỉ đạo ma trận và định dạng đề kiểm tra phải được công khai. Nội dung đề cần đảm bảo tính phân hóa, tăng cường câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhưng tuyệt đối không đánh đố. Các Sở có trách nhiệm rà soát để đảm bảo đề không vượt ngoài chương trình đã học, tránh gây áp lực hoặc làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Đáng chú ý, số môn, thời lượng, phạm vi kiến thức và hình thức thi (trên giấy hoặc máy tính) phải được công bố chậm nhất 4 tuần trước ngày kiểm tra; riêng đợt kiểm tra cuối học kỳ I năm học tới, thời hạn này tối thiểu là 2 tuần. Bên cạnh đó, Bộ cũng lưu ý các địa phương không sử dụng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng trường học, tổ chức thi đua hay khen thưởng.

Trong năm học đầu tiên triển khai, các Sở cần xây dựng nhiều đề kiểm tra có độ tương đương trên cùng một ma trận, bao gồm cả đề dự bị. Tùy điều kiện thực tế, địa phương có thể tổ chức thi theo cụm trường, địa bàn hoặc sử dụng nhiều mã đề khác nhau nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lộ, lọt đề. Từ các năm học tiếp theo, đề kiểm tra chung sẽ được trích xuất từ ngân hàng câu hỏi theo quy trình thống nhất.

Quy định mới này nhằm cụ thể hóa Thông tư 89 về đánh giá học sinh phổ thông (có hiệu lực từ ngày 1/12 tới), yêu cầu học sinh các lớp cuối cấp làm bài kiểm tra định kỳ theo đề chung của Sở thay vì để từng trường tự ra đề như trước. Nhiều nhà giáo kỳ vọng việc chuyển sang kiểm tra chung sẽ tạo mặt bằng đánh giá thống nhất, hạn chế tình trạng chênh lệch điểm số do khác biệt về độ khó đề thi giữa các trường, qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả học tập và trả lại giá trị thực chất cho học bạ.

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