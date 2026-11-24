Nhóm sinh viên đang thảo luận bài tập. Ảnh: huflit

Một nam sinh viên người dân tộc Thái, thường trú ở xã vùng III vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, sinh viên sẽ được giảm 70% học phí.

Tuy nhiên nhà trường loại hồ sơ xin miễn giảm của sinh viên vì sinh viên không thường trú tại thôn bản đặc biệt khó khăn.

Theo nhà trường, quy định "Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) mà bản thân và cha hoặc mẹ có nơi thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền", được hiểu đối tượng giảm học phí phải thường trú tại xã đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng III vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Nam sinh viên đặt câu hỏi cách hiểu và giải quyết hồ sơ của nhà trường như vậy có đúng quy định hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ như sau:

Điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được giảm 70% học phí:

"Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) mà bản thân và cha hoặc mẹ có nơi thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền".

Trường hợp nam sinh viên là người dân tộc Thái và có nơi thường trú tại xã Chiềng Mai - là xã khu vực III theo quy định tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 9/1/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt danh sách thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn sau sắp xếp; xã khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2026-2030 thì được hưởng chính sách giảm 70% học phí.