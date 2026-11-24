Miễn phí sách giáo khoa, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, Hội thảo Giáo dục năm 2026 sẽ tập trung đánh giá hiệu quả triển khai các chính sách đã được ban hành, đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương và cơ sở giáo dục.

Một trong những nội dung đáng chú ý là lộ trình miễn phí sách giáo khoa. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ đẩy nhanh việc triển khai chủ trương này, phấn đấu thực hiện từ năm học 2028-2029.

Việc bảo đảm nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông là một trong những nội dung được đặt ra tại Hội thảo Giáo dục năm 2026. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Hội thảo sẽ thảo luận về nguồn lực để từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa gắn với thực tiễn dạy học, điều kiện đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cũng như đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Một vấn đề khác được đặt ra là bảo đảm chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Đây là những nội dung cần được tính toán đồng bộ về kinh phí, cơ sở vật chất và khả năng tổ chức thực hiện tại từng địa phương.

248 trường nội trú biên giới và bài toán nguồn lực

Đối với giáo dục vùng biên giới, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới được xác định là một nội dung quan trọng.

Theo Bộ GD&ĐT, ngày 5/9/2026, 107 trường thuộc giai đoạn một đã được khánh thành, đưa vào hoạt động. Các trường thuộc giai đoạn hai đang được triển khai, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2027 để phục vụ năm học mới.

Việc xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn lực không chỉ trong giai đoạn đầu tư cơ sở vật chất mà còn ở khâu vận hành, bố trí giáo viên và tổ chức các hoạt động giáo dục lâu dài.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Hội thảo dự kiến tập trung vào việc gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của nền kinh tế. Vai trò của doanh nghiệp sẽ được đặt ra từ khâu xác định nhu cầu lao động, tham gia đào tạo, đánh giá kỹ năng đến tuyển dụng và sử dụng lao động.

Mô hình trung học nghề và sự liên kết giữa trường nghề với doanh nghiệp cũng là những nội dung được quan tâm, nhằm tăng tính thực tiễn và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược là một nội dung được đề cập tại Hội thảo Giáo dục năm 2026.

Tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình

Ở bậc giáo dục đại học, các tham luận sẽ tập trung vào định hướng phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó có tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, đổi mới cơ chế tài chính và thu hút nhân tài.

Đáng chú ý, việc đào tạo nhân lực trình độ cao cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và năng lượng hạt nhân cũng nằm trong chương trình thảo luận.

Theo Ban Tổ chức, đến thời điểm công bố thông tin về Hội thảo, đã có 66 tham luận được gửi đến, gồm 17 tham luận về chính sách, chiến lược chung; 18 tham luận về giáo dục phổ thông; 17 tham luận về giáo dục nghề nghiệp và 14 tham luận về giáo dục đại học.

Hội thảo Giáo dục năm 2026 dự kiến tổ chức ngày 27/11 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, với khoảng 150 đại biểu tham dự. Các ý kiến, kiến nghị sau Hội thảo sẽ được tổng hợp, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trong quá trình thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo.