Trao học bổng cho các em học sinh.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học thành phố đã trao 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương: Phú Xuân, Thanh Thủy và Bình Điền. Mỗi suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng, với tổng kinh phí 20 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế hỗ trợ.

Những suất học bổng không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình trong việc chăm lo học tập cho con em mà còn là nguồn động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Khắc Đính, Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Huế mong muốn các em tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến, xứng đáng với sự quan tâm, tin yêu của cộng đồng.

Thông qua hoạt động trao học bổng, Hội Khuyến học TP. Huế tiếp tục phát huy vai trò kết nối, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài và truyền thống hiếu học của quê hương.