Hội thảo Giáo dục năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 27/11 tại Nhà Quốc hội, tập trung bàn giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách và nguồn lực, nhằm đưa các chủ trương đổi mới giáo dục vào thực tiễn. Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 66 tham luận, đề cập từ giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học.