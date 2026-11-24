UBND TP Hà Nội vừa ban hành danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Quy định được ban hành ngày 23/11 và có hiệu lực từ ngày 3/12.

Theo đó, tiền ăn bán trú đối với trẻ mầm non được quy định tối đa 22.000 đồng cho bữa sáng và 35.000 đồng cho bữa trưa, bữa phụ. Tổng mức thu cả ngày không quá 57.000 đồng/trẻ.

Đối với học sinh tiểu học, mức trần bữa sáng là 25.000 đồng, bữa trưa và bữa phụ là 45.000 đồng, tổng cộng tối đa 70.000 đồng/ngày.

Ở cấp THCS và THPT, mức thu tối đa cũng là 25.000 đồng cho bữa sáng và 45.000 đồng cho bữa trưa. Hai cấp học này không có quy định bữa phụ trong cơ cấu mức thu nêu trên.

Từ 3/12, tiền ăn bán trú của trẻ mầm non và học sinh công lập tối đa lần lượt là 57.000 đồng và 70.000 đồng cho ba bữa sáng - trưa - phụ. Ảnh: Quang Hùng

So với quy định trước đây, mức trần tiền ăn bán trú đã được điều chỉnh tăng ở một số khoản. Trước đó, mức tối đa áp dụng tại trường công lập ở các cấp học là 20.000 đồng cho bữa sáng và 35.000 đồng cho bữa trưa.

Lý giải về việc điều chỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết mức thu cũ không còn theo kịp biến động chi phí thực tế, từ nhân công, thực phẩm đến vật tư, điện, nước và các khoản phục vụ tổ chức bữa ăn bán trú.

Một điểm mới đáng chú ý trong danh mục vừa được Hà Nội ban hành là lần đầu quy định mức thu tối đa đối với dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do nhà trường tổ chức.

Cụ thể, mức thu không quá 15.000 đồng/giờ dạy hoặc tiết dạy. Đây là căn cứ để các cơ sở giáo dục xây dựng mức thu đối với hoạt động này.

Trong khi đó, một số khoản thu dịch vụ khác tiếp tục được giữ nguyên. Mức tối đa đối với dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/tháng; dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/giờ.

Căn cứ mức trần do thành phố quy định, các trường sẽ xây dựng mức thu cụ thể, tổ chức thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trước khi triển khai. Các khoản thu phải bảo đảm công khai, minh bạch và đúng mục đích sử dụng.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Trong đó, khoảng 633.000 học sinh tiểu học, bao gồm cả công lập và tư thục, được hỗ trợ tiền ăn bán trú từ 28.000 đến 40.000 đồng/ngày.

Với chính sách hỗ trợ này, các trường được thu phần chênh lệch giữa mức tiền ăn thực tế và khoản ngân sách hỗ trợ (nếu có), theo quy định.