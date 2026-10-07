Xã Bình An ra mắt mô hình kết nối số

Các đại biểu dự lễ ra mắt.

Dự chương trình có đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã.

Các đại biểu ấn nút ra mắt mô hình kết nối số.

Mô hình “Kết nối số - Nông, lâm sản và dược liệu xã Bình An” được thành lập nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khâu quảng bá, kết nối cung - cầu và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản, dược liệu tại địa phương. Qua đó, giúp các hộ sản xuất, hợp tác xã tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ trên các nền tảng số.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại lễ ra mắt.

Ngay tại lễ ra mắt, các TikToker trên địa bàn xã đã thực hiện buổi livestream trực tiếp giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP cùng những mặt hàng đặc trưng của xã đến đông đảo người tiêu dùng trên không gian mạng.

Các đại biểu livestream tại chương trình.

Sau phần nghi thức ra mắt, các đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày, trực tiếp tham gia trải nghiệm không khí livestream bán hàng và thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do người dân địa phương biểu diễn.