[Video] Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 4 tỉnh, thành phố miền trung
Trong 6 giờ tới, các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường, đặc biệt ở những khu vực có độ ẩm đất gần bão hòa.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 8/10 đến 7 giờ ngày 9/10), khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Thăng Bình (Đà Nẵng) 279mm, Châu Ổ (Quảng Ngãi) 171,6mm và Phong Mỹ (Huế) 114,2mm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-tai-4-tinh-thanh-pho-mien-trung-post993986.html