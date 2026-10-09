[Video] Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 4 tỉnh, thành phố miền trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 8/10 đến 7 giờ ngày 9/10), khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Thăng Bình (Đà Nẵng) 279mm, Châu Ổ (Quảng Ngãi) 171,6mm và Phong Mỹ (Huế) 114,2mm.

NGUYỄN THÚY