Phường Hội An Tây ra mắt mô hình 'Người dân không phải nhớ thủ tục'

UBND phường Hội An Tây trao thưởng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2026”. Ảnh KHÁNH LINH

Trọng tâm của hội nghị là ra mắt mô hình hành chính chủ động “Người dân không phải nhớ thủ tục”, hướng đến chủ động nhận diện nhu cầu, hướng dẫn và hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính theo các sự kiện có thể dự báo trước.

Cụ thể, phường sẽ phối hợp rà soát dữ liệu để chủ động hướng dẫn, trước mắt tập trung vào ba nhóm đối tượng: người cao tuổi (từ 75 tuổi trở lên), trẻ mới sinh và người qua đời với các thủ tục tương ứng (trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, khai sinh, khai tử...). Việc này giúp giảm đi lại, hạn chế bổ sung hồ sơ nhiều lần, miễn phí và bảo mật thông tin.

Dịp này, phường Hội An Tây ra mắt kênh truyền thông số TAMMI OA nhằm cung cấp thông báo, hướng dẫn thủ tục, phổ biến chính sách và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, các đại biểu được tập huấn kỹ năng sử dụng nền tảng số và nhận diện nguy cơ mất an toàn thông tin mạng.

Theo UBND phường, thời gian qua công tác chuyển đổi số của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực: 100% hồ sơ dịch vụ công nộp trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng, trước hạn và thanh toán trực tuyến đều trên 99%.

Hội nghị cũng tổng kết, trao thưởng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2026” cho 4 tập thể, 15 cá nhân. Trạm Y tế phường và bà Nguyễn Thị Thu Thủy (cán bộ trạm) xuất sắc đoạt giải Nhất.