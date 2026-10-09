Xử lý nhiều xe 'hổ vồ' độ đèn, lắp còi hơi 'đại náo' phố đêm

Đêm 8/10, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác tuần tra địa bàn, trong đó tập trung xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm giao thông.

Tại khu vực nút giao Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (phường Khương Đình, Hà Nội), Tổ công tác của Đội CSGT số 7 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã kiểm tra hàng loạt xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông ban đêm, có dấu hiệu tự ý lắp thêm thiết bị chiếu sáng hoặc sử dụng còi hơi trái quy định.

CSGT kiểm tra, xử lý loạt xe tải độ đèn, còi trong đêm.

Ghi nhận kiểm tra thực tế của tổ CSGT, nhiều phương tiện vi phạm lắp thêm đèn LED, đèn bi cầu và các thiết bị chiếu sáng khác. Việc sử dụng những thiết bị này không đúng quy định có thể gây chói mắt, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khác, đặc biệt là các phương tiện đi ngược chiều.

Việc lắp đặt, sử dụng đèn còi trái quy định gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và làm ô nhiễm tiếng ồn.

Điển hình là trường hợp tài xế N.V.M. (SN 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe tải lắp thêm hai dải đèn LED, tạo thành chùm sáng tỏa rộng.

Làm việc với tổ công tác, tài xế M. cho biết mình chỉ được giao nhiệm vụ lái xe, còn hệ thống đèn LED do chủ phương tiện lắp đặt để phục vụ việc di chuyển trong điều kiện có sương mù.

Một trường hợp khác là xe tải do anh N.V.H. (SN 1986, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển được lắp thêm cả chùm đèn chiếu sáng phía trước.

Tài xế giải thích, do phương tiện thường xuyên di chuyển qua những đoạn đường thiếu ánh sáng nên việc lắp thêm đèn nhằm cải thiện khả năng quan sát.

Dàn còi hơi được lắp trên nóc xe tải và đèn chiếu sáng công suất lớn.

Tuy nhiên, việc tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng không đúng quy định có thể gây lóa mắt cho người đi đường, làm hạn chế khả năng quan sát và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tổ công tác đã tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan và lập biên bản đối với những trường hợp vi phạm.

Bên cạnh vi phạm về hệ thống chiếu sáng, lực lượng CSGT còn kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng còi hơi không đúng quy định. Tiếng còi lớn có thể khiến người tham gia giao thông giật mình, phản ứng đột ngột, đồng thời gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhất là tại các khu vực đông dân cư.

Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản, xử lý theo quy định.

Trong quá trình tuần tra tại khu vực có nhiều công trường xây dựng, tổ công tác cũng phát hiện xe tải có dấu hiệu để vật liệu xây dựng rơi vãi xuống mặt đường. Tình trạng này không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn có thể khiến người tham gia giao thông gặp nguy hiểm khi phải tránh né hoặc đi qua khu vực có vật liệu rơi vãi.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, các hành vi vi phạm liên quan đến việc lắp thêm đèn chiếu sáng, sử dụng còi hơi không đúng quy định và làm rơi vãi vật liệu xây dựng xuống đường đều có thể bị xử phạt theo quy định tương ứng.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, các chủ phương tiện và lái xe cần chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; không tự ý thay đổi kết cấu, lắp thêm thiết bị chiếu sáng hoặc sử dụng còi không đúng quy định. Đối với xe chở vật liệu xây dựng, cần che chắn, chằng buộc hàng hóa đúng quy cách, bảo đảm không để vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị.