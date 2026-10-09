Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục

Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục từ 9/10. (Ảnh: TTXVN)

Theo Thông báo số 1489/TB-SXD của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 9/10/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Cụ thể, trên tuyến chính đường Vành đai 1, đoạn từ nút giao Hoàng Cầu đến gần nút giao Giảng Võ-Láng Hạ, các phương tiện được lưu thông hai chiều trên từng chiều đường riêng biệt theo bề rộng mặt đường thiết kế đã được phê duyệt. Tại khu vực gần nút giao đang thi công cầu cạn, phương tiện lưu thông theo bề rộng mặt đường hiện trạng.

Đối với đoạn từ nút giao Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh và đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, phương án tổ chức giao thông cũng được thực hiện theo hướng hai chiều trên từng chiều đường riêng biệt, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện. Riêng những vị trí gần nút giao đang thi công cầu cạn, các phương tiện lưu thông theo bề rộng mặt đường hiện trạng.

Trên đường La Thành, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục. Phương án tổ chức giao thông tại các nút giao trên tuyến tiếp tục được giữ nguyên theo Thông báo số 1310/TB-SXD ngày 1/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Để bảo đảm phương án phân luồng được triển khai đồng bộ, an toàn, Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội khẩn trương bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn, rào chắn và triển khai phương án phân luồng đã được chấp thuận.

Đơn vị này có trách nhiệm phối hợp Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thống nhất phương án rào chắn tại nút giao Nguyễn Chí Thanh; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục cầu cạn tại khu vực nút giao Giảng Võ-Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến.

Tại khu vực cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các trường học, đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ biển báo hướng dẫn, biển hạn chế tốc độ, biển cấm dừng, đỗ và lực lượng điều tiết giao thông tại chỗ, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân các phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như đi ngược chiều, dừng, đỗ xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chủ động phối hợp điều chỉnh phương án luồng tuyến xe buýt, bố trí lại các điểm dừng phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, được triển khai trong bối cảnh thành phố chuẩn bị thông xe toàn tuyến vào ngày 10/10/2026. Các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.