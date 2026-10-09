Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10: Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền trẻ em gái

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 bệnh viện thuộc Sở Y tế và 53 trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Dân số số 113/2025/QH15 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục đổi mới, tổ chức thực hiện công tác dân số trong tình hình mới.

Với chủ đề “Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền trẻ em gái”, hội nghị tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích của trẻ em gái, phòng, chống tảo hôn, thúc đẩy bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Các đại biểu trao đổi về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò của ngành giáo dục trong phòng, chống tảo hôn, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và bảo đảm quyền được học tập của trẻ em gái; phát huy vai trò của phụ nữ và cộng đồng trong bảo vệ quyền trẻ em gái.

Sở Y tế đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục xác định công tác dân số là nhiệm vụ thường xuyên, có tính chiến lược, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm Luật Dân số, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, chủ động lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác dân số tại địa phương.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác y tế - dân số, chủ động nghiên cứu, nắm vững và thực hiện đúng các quy định mới; các trạm y tế tiếp tục tham mưu UBND xã, phường tổ chức thực hiện công tác dân số, duy trì và cung cấp các dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình theo quy định. Chi cục Dân số tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn địa phương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dân số, tăng cường đào tạo, tập huấn, đẩy mạnh chuyển đổi số, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu dân số, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, dự báo và hoạch định chính sách.