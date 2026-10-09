Du khách đến Thái Lan có thể phải nộp gần 2 triệu đồng: Gồm những khoản nào?

Khi tính tiền cho chuyến đi Thái Lan, ngoài vé máy bay và khách sạn, sắp tới du khách có thể cần dành ngân sách cho cả các khoản thu liên quan tới việc đến và rời nước này.

Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản phí đều đã được áp dụng rồi.

Gần 2 triệu đồng gồm những khoản nào?

Theo trang The Nation của Thái Lan, tổng các khoản mà một du khách có thể phải nộp lên đến 2.570 baht/người (gần 2 triệu đồng) nếu 2 đề xuất mới được thông qua.

Trong đó, phí dịch vụ hành khách quốc tế hiện do Công ty Sân bay Thái Lan (AOT) thu là 1.120 baht (861.000 đồng). Bản thân mức phí này cũng đã là tăng, chứ trước đó chỉ là 730 baht (561.000 đồng).

Đơn vị vận hành sân bay nói, việc tăng phí như trên nhằm hỗ trợ cải thiện dịch vụ.

Du khách đến sân bay ở Thái Lan. Ảnh: AP Photo/ Sakchai Lalit.

Hai khoản mới đang được đề xuất, xem xét

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang xúc tiến một đề xuất riêng biệt về việc thu phí 450 baht/người (346.000 đồng) đối với du khách nước ngoài đủ điều kiện nhập cảnh Thái Lan bằng đường hàng không. Trang Thai PBS World gọi khoản này là "phí hạ cánh". Bộ dự kiến ​​sẽ tiếp tục quy trình phê duyệt.

Một phần số tiền thu được nói trên sẽ được dùng để chi trả bảo hiểm cho du khách đã đóng phí, ngoài ra để hỗ trợ công tác phục hồi và phát triển bền vững các điểm đến du lịch.

Khoản tiếp theo là thuế xuất cảnh, đang được Cục Thuế (thuộc Bộ Tài chính) xem xét. Cục Thuế tổ chức lấy ý kiến ​​công chúng ở Thái Lan liên quan đến khoản này cho đến hết ngày 29/10. Thuế xuất cảnh có thể sẽ được áp dụng cho hành khách thuộc tất cả các quốc tịch.

Theo đề xuất này, hành khách đi đường hàng không ban đầu sẽ phải nộp 1.000 baht/người (770.000 đồng) cho mỗi lần rời khỏi Thái Lan. Các trường hợp xuất cảnh bằng đường bộ và đường biển ban đầu sẽ được miễn loại thuế này.

Nếu 2 khoản thu mới nói trên được áp dụng thì du khách đến Thái Lan bằng đường hàng không sẽ phải nộp tổng cộng là 2.570 baht/người (gần 2 triệu đồng).

Du khách đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (tỉnh Samut Prakan, Thái Lan). Ảnh: AP Photo/ Sakchai Lalit.

Như vậy, gần 2 triệu đồng/người không phải toàn bộ là các khoản phí mới mà du khách phải nộp khi đến và rời Thái Lan ngay trong thời gian tới. Mà khoản 450 baht (khoảng 346.000 đồng) dự kiến sẽ được thu từ quý I năm 2027, theo trang The Standard, còn khoản thuế xuất cảnh thì còn đang lấy ý kiến công chúng.