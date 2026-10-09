Chưa xác định được nguyên nhân cá chết dạt trôi vào Quảng Trị

Theo Công văn số 9225/SNNMT-CCTSKN ngày 9/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ do Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường lấy trong buổi kiểm tra ngày 3/10 cho thấy, tất cả các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ven biển, gồm các giới hạn nhằm bảo vệ môi trường sống dưới nước, sức khỏe con người và hệ sinh thái biển.

Bên cạnh đó, kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại khu vực biển Đá Nhảy trong chương trình quan trắc chất lượng môi trường tỉnh năm 2026 do Trung tâm Quan trắc nông nghiệp và môi trường thực hiện cho thấy, các thông số phân tích trong cả 4 đợt quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn nêu trên.

Từ kết quả quan trắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định chưa đủ cơ sở xác định cá chết do môi trường nước gây ra. Hiện tượng cá chết chỉ ghi nhận đối với cá mòi, xảy ra cục bộ trong thời gian ngắn. Với hiện trạng thực tế và thông tin thu thập được tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng cũng chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân cá chết do bệnh truyền nhiễm.

Theo báo cáo, từ ngày 1/10 đến ngày 8/10, không phát hiện tình trạng cá biển chết trôi dạt vào bờ biển tại xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng không ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ biển.

Để giảm thiểu và khắc phục hiện tượng thủy sản chết dạt bờ biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Đông Trạch, UBND xã Bắc Trạch và UBND các xã, phường, đặc khu ven biển tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ theo phân cấp tại Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị; tuyên truyền, hướng dẫn người dân không hoạt động nghề cấm, sử dụng ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản theo quy định tại Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cùng với đó, các địa phương cần chỉ đạo bộ phận chuyên môn và lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình; kịp thời phát hiện, báo cáo khi có diễn biến bất thường; phối hợp với các đơn vị chức năng lấy mẫu phân tích, đánh giá các chỉ tiêu về môi trường và dịch bệnh, đồng thời thông tin kết quả đến người dân để có biện pháp xử lý phù hợp. Công tác kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản của các tàu cá tại vùng biển ven bờ cũng cần được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, thông tin đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Đối với các đơn vị liên quan thuộc Sở, khi có thông tin thủy sản chết trôi dạt vào bờ biển, cần kịp thời phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý và lấy mẫu phân tích nếu có. Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời đề nghị Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc - Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam hỗ trợ địa phương xác định chính xác nguyên nhân gây hiện tượng thủy sản chết theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3834/TSKN-BVPTNL ngày 5/10/2026 của Cục Thủy sản và Kiểm ngư.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin tình hình cá chết dạt ven bờ biển xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch xuất hiện từ đêm 30/9 đến trưa 1/10. Khu vực ghi nhận cá chết kéo dài khoảng 1,5 km bờ biển, với số lượng ước tính hơn 100 kg, chủ yếu là cá mòi, kích thước khoảng 15-17 cm. Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Đông Trạch và UBND xã Bắc Trạch đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn người dân thu gom, chôn lấp cá chết, không sử dụng làm thực phẩm; đồng thời, báo cáo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý. Trạm Thủy sản và Kiểm ngư Bắc Quảng Trị thuộc Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y số 3 thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã trực tiếp đến hiện trường, nắm bắt thông tin và xử lý tình hình.

Ngày 3/10, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã làm việc với UBND xã Bắc Trạch, UBND xã Đông Trạch và kiểm tra thực tế tại khu vực xảy ra hiện tượng cá chết. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện 3 vị trí có cá chết, mỗi vị trí khoảng 10-20 con, kích thước khoảng 15-17 cm; cá đã phân hủy. Đoàn không phát hiện cá mới chết dạt vào bờ biển, không ghi nhận cá chết còn nguyên con hoặc cá chết trôi nổi tại khu vực nước ven bờ.

Đoàn công tác cũng đã lấy mẫu nước biển ven bờ để phân tích chất lượng nước theo quy định. Đối với mẫu bệnh phẩm, đoàn không lấy mẫu phân tích dịch bệnh do cá đã trong quá trình phân hủy, không còn bảo đảm chất lượng và điều kiện cần thiết để lấy mẫu phục vụ xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh...