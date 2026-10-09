Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Quân khu 3 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3

Cùng dự hội nghị có: Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Ngô Quang Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị.

Qua kiểm tra cho thấy: Đảng ủy Quân khu 3 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTƯ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo nội dung được kiểm tra, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân khu và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nổi bật, Đảng ủy Quân khu lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật được triển khai đồng bộ, gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ việc điều chỉnh tổ chức, biên chế cơ quan quân sự địa phương phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Công tác chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và phong trào “Bình dân học vụ số” được đẩy mạnh, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo.

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, gắn với cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động. Đảng ủy Quân khu 3 thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo kết luận của các cơ quan chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Đoàn kiểm tra đánh giá các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đoàn kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Quân khu nghiêm túc tiếp thu các nội dung Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến rõ nét trên từng mặt công tác.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống, nắm bắt tư tưởng bộ đội, bảo đảm an toàn và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”; quan tâm thu hút nhân tài, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các quy định mới về công tác xây dựng Đảng; rà soát, bổ sung quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, sát thực tiễn nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng; kiện toàn tổ chức, phát triển đảng viên, đổi mới công tác đánh giá tổ chức đảng và đảng viên theo hướng thực chất, lấy phẩm chất, kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, thường xuyên, từ sớm, từ xa, ngay từ khi bắt đầu triển khai nhiệm vụ; chú trọng lĩnh vực, địa bàn, đơn vị dễ phát sinh vi phạm, gắn kiểm tra với theo dõi, đôn đốc khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực được phân công.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Quân khu, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cho biết Đoàn kiểm tra ghi nhận đầy đủ, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ QUTƯ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.