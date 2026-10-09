Huế ra mắt ba nền tảng số tiếp nhận hiến kế của cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp

Lãnh đạo TP. Huế công bố vận hành ba nền tảng số trên Hue-S. Ảnh: N.Hiếu

Ngày 9.10, UBND TP. Huế tổ chức công bố và đưa vào hoạt động ba nền tảng số trên Hue-S nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin dự án, đồng thời để cộng đồng hiến kế ý tưởng, giải pháp cho sự phát triển của địa phương.

Đây cũng là hoạt động nhằm hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10.10) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), góp phần thực hiện hóa những nội dung mà TP. Huế đã trao đổi, cam kết với cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh cho biết: Những mong muốn của chính quyền, của người dân phải được tổ chức, được tích hợp thành những mục tiêu, sản phẩm cụ thể. Nền tảng Hue-S được thành phố đưa vào hoạt động đã được các cộng đồng đón nhận tích cực, phát huy hiệu quả và được đánh giá cao.

Hiện Hue-S vẫn được tiếp tục nâng cấp, bổ sung thêm các nền tảng mới. Qua theo dõi đánh giá, chúng tôi thấy rằng cần thiết đưa thêm 3 ứng dụng mới trên nền tảng này: "Hiến kế", "Hỗ trợ doanh nghiệp", "Bản đồ số dự án thu hút đầu tư".

Chủ tịch UBND TP. Huế phát biểu tại sự kiện. Ảnh: N.Hiếu

“Nhiều người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nghiên cứu, những người yêu Huế… muốn đóng góp cho sự phát triển của Huế và muốn có cuộc gặp với lãnh đạo thành phố để trao đổi ý tưởng. “Hiến kế” sẽ tiếp tiếp nhận mọi đóng góp, ý tưởng ở mọi nơi mọi lúc. Tất cả mọi ý kiến đều được trân trọng”, Chủ tịch UBND TP. Huế thông tin.

Nền tảng này sẽ trở thành kho tri thức trên tất cả các lĩnh vực để từ đó các cơ quan của Huế tiếp thu, nghiên cứu, đánh giá và chuyển hóa bằng những hành động, chương trình cụ thể cho sự phát triển chung.

Với nền tảng “Hỗ trợ doanh nghiệp”, các doanh nghiệp có thể gửi kiến nghị đến hệ thống với nội dung rõ ràng, chính xác. Đối với nội dung đúng thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc; trường hợp phức tạp cần thêm thời gian xác minh thì được gia hạn nhưng không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo.

Việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp sẽ được giám sát, phân rõ trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ thực thi công vụ liên quan.

Người dân truy cập “Hiến kế” trên Hue-S để đóng góp ý tưởng. Ảnh: S.Thùy

“Bản đồ số các dự án thu hút đầu tư”, các doanh nghiệp sẽ được cung cấp chủ động những thông tin về các dự án trên địa bàn với các dữ liệu cơ bản và cần thiết như: thông tin dự án, quy hoạch xây dựng, hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng, các yếu tố tác động đến dự án… Đồng thời, doanh nghiệp có thể đăng ký online để các chức năng xử lý hồ sơ một cách rõ ràng, minh bạch.

Ông Lê Trí Thanh cho biết: Công tác vận hành các ứng dụng sẽ tiếp nhận các ý kiến phản hồi của cộng đồng, từ đó từng bước điều chỉnh và hoàn thiện. Thành phố mong muốn người dân, doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan truyền thông đồng hành, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.