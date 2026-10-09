[Video] Gần 5.000 camera AI hỗ trợ giám sát, điều hành giao thông Hà Nội
Hệ thống gần 5.000 camera AI đang hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội giám sát, phát hiện vi phạm, nhận diện ùn tắc và điều hành giao thông. Chỉ trong 14 ngày, hệ thống đã phát hiện, gửi thông báo xử lý 7.813 trường hợp vi phạm.
Công an thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành gần 5.000 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc giai đoạn 2 Dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gan-5000-camera-ai-ho-tro-giam-sat-dieu-hanh-giao-thong-ha-noi-post993988.html