Lâm Đồng: Đèo Gia Bắc thông tuyến sau sạt lở

Video: Lực lượng chức năng xuyên đêm khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng

Sáng 9-10, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng chức năng đã xuyên đêm khắc phục các điểm sạt lở mới trên quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc.

Nhiều tảng đá lớn rơi tràn xuống Quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8-10, tại Km66+1 và Km65+2 trên quốc lộ 28, thuộc xã Sơn Điền, xảy ra sạt lở taluy dương. Đất bùn, đá lớn cùng cây rừng từ sườn đồi tràn xuống mặt đường, khiến các phương tiện không thể qua lại.

Sáng 9-10, điểm sạt lở cơ bản được dọn dẹp để người dân đi lại

Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Điền phối hợp với Công an xã huy động lực lượng thu dọn đất đá, cây cối, bước đầu tạo lối đi tạm cho xe máy. Đến sáng 9-10, các điểm sạt lở cơ bản được thu dọn, mở lối cho người dân đi lại.

Trong khi đó, tại đoạn Km50-51 trên quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền, nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng ngày 23-9, công tác khắc phục vẫn đang được khẩn trương thực hiện. Lực lượng chức năng tiếp tục trực chốt, cấm phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Cơ quan chức năng tổ chức túc trực tại Km50-51 thuộc quốc lộ 28 để khắc phục sạt lở ít ngày trước đó