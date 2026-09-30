Winter (aespa) mắc bệnh zona

Winter (aespa) được chẩn đoán mắc bệnh zona và buộc phải vắng mặt trong concert tại Dallas (Mỹ) cùng một số sự kiện bên lề của nhóm.

Cụ thể, mới đây, SM Entertainment thông báo trên nền tảng dành cho người hâm mộ aespa rằng Winter sẽ không tham gia concert chính tại Dallas, cũng như các sự kiện Hi-Bye và Sound-Off.

Winter (aespa) được chẩn đoán mắc bệnh zona và buộc phải vắng mặt trong concert tại Dallas (Mỹ).

Theo công ty, trước thềm concert tại Miami, Winter gặp vấn đề về sức khỏe. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn mong muốn được đứng trên sân khấu cùng các thành viên nên cố gắng hoàn thành buổi biểu diễn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cô không cải thiện đáng kể sau đó.

Sau khi kết thúc concert tại Miami, Winter đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu và được chẩn đoán mắc bệnh zona. Dù đã nhận kết quả, nữ ca sĩ vẫn cố gắng hồi phục để có thể tham gia concert tại Dallas theo lịch trình.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến đội ngũ y tế, SM và Winter quyết định ưu tiên sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi của nữ ca sĩ. Công ty cho biết: “Theo khuyến nghị của đội ngũ y tế rằng sức khỏe và quá trình hồi phục đầy đủ của nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu, sau khi thận trọng thảo luận giữa công ty và nghệ sĩ, chúng tôi đã quyết định Winter sẽ không tham gia concert tại Dallas lần này và dành thời gian nghỉ ngơi”.

Winter cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể gặp gỡ người hâm mộ tại Dallas như dự kiến. SM cho biết nữ ca sĩ đã rất mong chờ buổi gặp gỡ với khán giả nơi đây nên vô cùng đáng tiếc khi phải vắng mặt vào phút chót. Công ty đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì thông báo đột ngột.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để Winter có thể nghỉ ngơi đầy đủ, hồi phục sức khỏe và sớm gặp lại người hâm mộ”, SM chia sẻ.

Winter cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể gặp gỡ người hâm mộ tại Dallas như dự kiến.

Theo lịch trình, concert tại Dallas diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 30/9, cùng các sự kiện Hi-Bye và Sound-Off, sẽ được tiếp tục với ba thành viên còn lại gồm Karina, Giselle và Ningning.

Trước đó, aespa khởi động world tour SYNK : aeXIS LINE tại Gocheok Sky Dome, Seoul vào tháng 8. Nhóm dự kiến tiếp tục mang tour diễn đến 25 thành phố trên toàn thế giới.