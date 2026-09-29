Clip: Hành động gây sốt mạng xã hội của 4 nam sinh

(Video ghi lại hành động đẹp của nhóm 4 nam sinh. Nguồn: Iglangthang)

Theo đoạn clip ghi lại, một người dân chở hàng nặng và cồng kềnh. Trong lúc dừng xe, do mất thăng bằng, xe hàng đã bị ngã xuống đường, người cầm lái cũng ngã theo và không thể đứng lên được.

Lúc này, có 4 nam sinh chở nhau trên 2 xe đạp điện cũng đi tới. Thấy tình huống của người dân này, 4 nam sinh lập tức xuống xe, nhanh chóng chạy đến đỡ người dân và xe hàng của họ dậy.

Hành động này của 4 nam sinh sau đó đã gây sốt mạng xã hội, ai nấy đều vô cùng thích thú và ủng hộ các nam sinh. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng ý nghĩa giáo dục các em đem lại lại rất lớn.

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Giáo dục thật sự không nằm ở bằng cấp mà nằm ở nhân cách, cách ứng xử và năng lực mỗi người"

"Lướt thấy video này tự nhiên thấy ấm lòng hơn, ngoài kia vẫn còn nhiều điều tử tế"

"Một đứa trẻ có ý thức trách nhiệm, học có thể không giỏi, nhưng chắc chắn cuộc sống sẽ luôn có may mắn và cơ hội thành công trong tương lai!"

"Xem clip này tôi thấy rất xúc động. Bản thân tôi là một người mẹ, cả cuộc đời tôi cũng chỉ mong con mình trưởng thành, là người có đạo đức, không cần gì cao sang".