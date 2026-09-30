Phim Việt qua sức nóng phòng vé 'Trại buôn người'

'Việc nhẹ lương cao' trong phim ‘Trại buôn người’.

Khi câu chuyện trên phim bước ra từ đời thực

"Việc nhẹ lương cao" - lời mời chào nhan nhản trên mạng xã hội nay trở thành chiếc bẫy đưa các nhân vật trong “Trại buôn người” vào đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Khán giả ban đầu có thể mua vé vì tò mò trước một dự án hành động quy mô, nhưng điều thực sự giữ chân họ chính là cảm giác "ớn lạnh": Chiếc bẫy trên màn ảnh hoàn toàn có thể đang rình rập ai đó ngoài đời thực.

Nỗi lo này không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. Ngay trong tháng 8/2026, Bộ Công an đã liên tục phát đi cảnh báo về các thủ đoạn dụ dỗ thanh thiếu niên qua bẫy việc làm trực tuyến. Chính điểm chạm thời sự này đã tạo nên sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa bộ phim và khán giả, đặc biệt là những gia đình có con em chuẩn bị bước vào thị trường lao động.

Đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng chỉ sau ba ngày công chiếu, “Trại buôn người” chứng minh sức hút không chỉ nằm ở những con số bề nổi. Các luồng thảo luận sau suất chiếu cho thấy, người xem không chỉ bị cuốn vào những pha hành động kịch tính, bi kịch của người bị giam giữ, tình cảm gia đình mà còn là lời cảnh báo đẫm nước mắt phía sau cơ hội đổi đời.

Sự trốn chạy của nạn nhân trong phim 'Trại buôn người' khiến người xem cảm thấy đầy bi kịch.

Đạo diễn đã khéo léo sử dụng các đại cảnh hàng trăm người mặc áo mang mã số, chen chúc trong không gian giam giữ ngột ngạt. Khung cảnh này không chỉ tạo sức ép thị giác mà còn lột tả chân thực sự tàn nhẫn của hệ thống tội phạm, nơi con người bị tước đoạt hoàn toàn tên tuổi và quyền tự quyết. Tuy nhiên, sức nặng của phim không nằm ở đám đông vô danh ấy. Khán giả nán lại vì họ muốn biết từng cá nhân đã sa chân vào vũng lầy ra sao và sau lưng họ, ai đang khắc khoải chờ đợi một ngày trở về.

Sức nóng của “Trại buôn người” không đồng nghĩa với việc khán giả chỉ chuộng đề tài gai góc hay phim bom tấn. Thành công này mang đến một thông điệp giản dị, một vấn đề xã hội phức tạp hoàn toàn có thể chinh phục số đông nếu được kể qua lăng kính của những con người cụ thể, mang trong mình nỗi sợ và khát khao đồng điệu với đại chúng. Tuy nhiên, đề tài tốt chỉ là tấm vé mời, các nhà phê bình phim cho rằng, chính cách kể chuyện thấu cảm mới là yếu tố quyết định khán giả có đi cùng tác phẩm đến phút cuối hay không.

Điện ảnh Việt thực sự cần gì để vươn xa?

Những nạn nhân trong phim "Trại buôn người" bị đánh đập khi không nghe lời hay không kiếm được doanh số theo KPI.

Thành công phòng vé của “Trại buôn người” là một tín hiệu vui, nhưng để thị trường phát triển bền vững, điện ảnh Việt không thể chỉ trông chờ vào một vài dự án đột biến. Nhìn rộng ra toàn cảnh, phim Việt thường xuyên bị kẹt giữa hai thái cực - bom tấn thương mại đặt cược bằng kinh phí khủng và phim nghệ thuật độc lập kén người xem.

Bà Trần Phương Thủy, giảng viên ngành Sản xuất phim kỹ thuật số tại Đại học RMIT Việt Nam, nhận định phân khúc phim tầm trung này vẫn còn ít được khai phá. Dù thị trường chưa có định nghĩa thống nhất do kinh phí hiếm khi được công khai minh bạch, đây lại là chiếc cầu nối sống còn của nền công nghiệp.

Theo bà Thủy, những bộ phim có quy mô ngân sách vừa phải sẽ mở ra không gian an toàn, cho phép người làm nghề tự do thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo trong khi vẫn kiểm soát được rủi ro thương mại. Nó chính là thao trường lý tưởng để các nhà làm phim rèn tay nghề, trước khi bước vào những dự án đồ sộ.

Vậy điện ảnh Việt cần gì để lấp đầy vùng trung gian này? Yếu tố cốt lõi không nằm ở việc vung tiền cho kỹ xảo hay chiêu mộ dàn sao hạng A, mà nằm ở sự thấu hiểu khán giả. Ông Đoàn Tuấn Đức, giảng viên cùng ngành tại RMIT Việt Nam, cho rằng người xem luôn sẵn sàng đón nhận những tác phẩm chỉn chu, mang đậm dấu ấn bản địa và đủ sức khơi gợi cảm xúc.

Khi các nạn nhân không còn hữu dụng trong việc kiếm tiền sẽ bị đưa vào phòng lấy tạng sống. Cảnh trong phim "Trại buôn người".

Ở quy mô vừa, theo ông Đức, kịch bản sắc nét, diễn xuất thuyết phục, cách sử dụng nguồn lực thông minh và chiến lược đưa phim đến đúng tệp khán giả sẽ là những mảnh ghép quyết định. Khán giả Việt cần những câu chuyện phản ánh đời sống thường nhật, những mối quan hệ xã hội được đào sâu, đủ sức tạo đồng cảm trong nước và chạm tới cảm xúc của người xem quốc tế.

Sâu xa hơn, để có được những đạo diễn đủ lực làm phim tầm trung hay bom tấn, điện ảnh Việt cần một hệ sinh thái nuôi dưỡng tài năng từ gốc rễ. Đó là bệ phóng từ các dự án phim ngắn - nơi những tiếng nói dị biệt và nguyên bản nhất được cất lên. Mới đây nhất, hai tác phẩm “Những ngày xanh thẳm” (đạo diễn Vũ Trung Đức) và “Lạch cạch” (đạo diễn Lê Hoàng) - bước ra từ Dự án phim ngắn CJ đã vinh dự được lựa chọn vào hạng mục tranh giải Phim ngắn Đông Nam Á tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore (SGIFF) lần thứ 37.

Cả hai tác phẩm mang đến những lăng kính tâm lý hoàn toàn khác biệt. “Lạch cạch” sử dụng âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu một người đàn ông sắp cưới để vật chất hóa nỗi bất an sâu thẳm và sự lệch chuẩn bên trong mỗi con người. Trong khi đó, “Những ngày xanh thẳm” đi sâu vào trải nghiệm bị bắt nạt, những xáo trộn hoang dại của tuổi mới lớn và những bí mật chôn vùi trong quá khứ.

Hai bộ phim ngắn được lựa chọn vào hạng mục tranh giải Phim ngắn Đông Nam Á tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore (SGIFF) lần thứ 37. Ảnh: BTC

Việc hai bộ phim vượt qua hàng loạt tác phẩm để lọt vào danh sách 24 phim tranh giải tại SGIFF (diễn ra từ ngày 21/10 đến 1/11/2026) đã chứng minh tư duy điện ảnh của giới trẻ Việt đang tiệm cận rất nhanh với ngôn ngữ điện ảnh thế giới. Mặc dù đề tài, thời lượng cho đến con đường tiếp cận khán giả của hai bộ phim ngắn này hoàn toàn khác biệt so với một dự án thương mại như “Trại buôn người”, thế nhưng sự hiện diện của chúng nhắc nhở một thực tế là điện ảnh Việt cần sự đa dạng trong cách kể chuyện.

Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, doanh thu cuối tuần không thể là “chiếc gậy thần” duy nhất để định đoạt giá trị của một nền điện ảnh. Trong khi phim chiếu rạp giải bài toán sinh tồn tại thị trường nội địa, phim ngắn lại được trao cơ hội để định hình phong cách cá nhân và duy trì sức sống nghệ thuật.

Nói cách khác, điều điện ảnh Việt Nam cần nhất lúc này là một hệ sinh thái hoàn chỉnh và đồng bộ. Cần những dự án phim ngắn để ươm mầm đạo diễn, cần dòng phim tầm trung để xây dựng thói quen ra rạp đa dạng cho khán giả và cần những dự án lớn lồng ghép khéo léo thông điệp xã hội để thúc đẩy thị trường. Chỉ khi mỗi tác phẩm, ở bất kỳ quy mô nào, được làm đến nơi đến chốn và tôn trọng sự thông minh của người xem, điện ảnh Việt mới thực sự có những bước đi dài vững chãi.