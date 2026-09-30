'Phản diện trăm tỷ' mới của màn ảnh Danis Nguyễn: 'Nhìn đời dưới lăng kính của nhân vật trong phim khiến tôi hào hứng'

Trước Trại buôn người, Danis Nguyễn từng tham gia Hùng Long phong bá 4, cũng là cơ duyên đưa anh tới dự án điện ảnh ăn khách này. Tuyến phản diện gồm Kore Hải Anh, Quách Ngọc Ngoan và Danis Nguyễn nhận được phản hồi rất tốt từ người xem cả nước.

Đến nay, doanh thu của Trại buôn người đã cán mốc hơn 140 tỷ đồng, khuấy đảo phòng vé với loạt thành tích ấn tượng. Chỉ mất 3,5 ngày, phim đã cán mốc 100 tỷ đồng, suất chiếu hằng ngày lên tới 5.000, là một con số thuộc hàng kỷ lục tại thị trường phim Việt. Nhờ vậy, dàn diễn viên của phim cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Một trong những nhân vật phản diện tạo được ấn tượng chính là trùm cuối Mao Đại, do Danis Nguyễn thủ vai. Vẻ điềm tĩnh đến lạ kỳ, dưới vỏ bọc của một doanh nhân tập đoàn đa quốc gia M, chuyên làm từ thiện với các dự án vì cộng đồng, Mao Đại xây dựng cho mình đế chế lừa đảo tại nhiều đất nước. Gương mặt “búng ra phản diện” nhưng bình thản của Danis Nguyễn đã giúp anh hóa thân vào ông trùm thành công.

“Điều khó nhất với nhân vật này chính là làm sao lột tả được toàn bộ sự tàn nhẫn, độc ác, nham hiểm coi con người như một công cụ kiếm tiền và sẵn sàng loại bỏ khi hết giá trị lợi dụng nhưng lại xem đó là việc hiển nhiên, diễn ra hằng ngày", Danis chia sẻ về vai diễn.

Để có được màn hóa thân ấn tượng trong Trại buôn người, Danis Nguyễn đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu về các hình tượng ông trùm trên thế giới, cách họ hành xử với đàn em và thái độ của họ trước cái ác. Nhờ sự cộng hưởng ăn ý từ Quách Ngọc Ngoan và Pông Chuẩn, nhân vật “trùm cuối” Mao Đại đã mang đến thành công cho anh, được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Trong những ngày cinetour vừa qua, rất nhiều khán giả đã nhận ra Danis Nguyễn. “Với tôi, đó là món quà lớn nhất khi tham gia nghệ thuật. Được sống cuộc đời của nhân vật, được nhìn đời dưới lăng kính của nhân vật trong phim khiến tôi hào hứng, phấn khích tột độ. Nó mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm đặc biệt, giúp tôi có thêm cảm hứng trong sáng tác”, Danis Nguyễn nói thêm.

Trên phim trường hay trong các sự kiện, người ta luôn thấy bóng dáng của bà xã Hà Mai Phương của nam diễn viên đi cạnh chăm lo từng bữa ăn, chải chuốt từng bộ trang phục cho chồng. Danis Nguyễn luôn tự hào khi nhắc về tổ ấm nhỏ của mình. Các con cũng chính là động lực để anh “cày cuốc” suốt mấy chục năm qua để có được kinh tế ổn định, trước khi toàn tâm toàn ý dành thời gian cho nghệ thuật.

Sau Trại buôn người, Danis Nguyễn chuẩn bị tham gia một dự án điện ảnh lớn sẽ ra rạp vào năm sau: “Tôi may mắn khi trở lại với điện ảnh 2026 thì liên tiếp nhận được những lời mời đặc biệt và mỗi vai diễn lại hoàn toàn khác nhau về tạo hình, số phận. Đó chính là niềm hạnh phúc của người diễn viên”.