Melon Music Awards (MMA 2026) 'khuấy động' mùa lễ cuối năm với dàn line-up thứ ba

Melon Music Awards vừa công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn thứ ba cho sự kiện MMA2026, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14 và 15/11, tại Gocheok Sky Dome (Seoul). Các nghệ sĩ mới được xướng tên bao gồm NCT 127, NCT DREAM, ATEEZ, TWS, AND2BLE và 82MAJOR.

Sự kiện do Melon, nền tảng âm nhạc thuộc Kakao Entertainment, tổ chức này vừa công bố đợt nghệ sĩ thứ ba, bổ sung vào danh sách các nhóm nhạc nam, nhóm nhạc nữ và nghệ sĩ solo đã được công bố trước đó. NCT 127 và NCT DREAM sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm ra mắt tại buổi lễ, bên cạnh đó, dàn nghệ sĩ tham gia còn quy tụ những tên tuổi gắn liền với các trào lưu thử thách (challenge) 'gây sốt' và các nhóm nhạc tân binh đầy triển vọng.

Lần đầu tiên trong lịch sử, lễ trao giải sẽ được mở rộng thành một sự kiện lễ hội kéo dài hai ngày, diễn ra vào ngày 14 và 15/11. Sự kiện mang chủ đề "Connect" (Kết nối) cùng khẩu hiệu chính "K-POP CONNECT: The New Pulse" (K-POP CONNECT: Nhịp đập mới), nhằm nhấn mạnh mục tiêu gắn kết người hâm mộ toàn cầu thông qua âm nhạc K-pop.

Nhằm mở rộng sự tham gia của khán giả quốc tế, Melon đã hợp tác với Tencent Music và Line Music để triển khai "Global-K Chart", bảng xếp hạng tổng hợp bao gồm dữ liệu từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Kết quả từ hệ thống này sẽ đóng góp vào hạng mục mới mang tên "Global TOP10", cho phép người hâm mộ ở nước ngoài trực tiếp góp phần quyết định kết quả chung cuộc.

MMA2026 cũng tiếp tục duy trì quan hệ đối tác độc quyền với U-NEXT, nền tảng OTT lớn nhất Nhật Bản để phát trực tiếp sự kiện trong cả hai ngày tại thị trường này. Sự hợp tác này đã được triển khai từ năm 2024, góp phần đưa lễ trao giải đến gần hơn với đông đảo khán giả Nhật Bản.