Karina (aespa) khoe vẻ ngoài gợi cảm trong chuyến đi biển

Karina (aespa) đang tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn tại Bahamas và nhanh chóng thu hút sự chú ý với loạt hình ảnh khoe phong cách thời trang đi biển cùng những khoảnh khắc đời thường đầy tự nhiên.

Cụ thể, ngày 29/9, Karina đăng tải nhiều hình ảnh trên trang cá nhân kèm dòng chú thích hài hước: “Tại sao vậy? Trông tôi giống một người đang ở Bahamas lắm sao?”.

Karina (aespa) đang tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn tại Bahamas.

Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ tạo dáng giữa khung cảnh biển xanh của Bahamas. Karina diện bikini đỏ kết hợp cùng quần bóng rổ đen trắng, tạo nên tổng thể vừa khỏe khoắn vừa cá tính. Chiếc mũ lưỡi trai màu hồng trở thành điểm nhấn cho set đồ đi biển.

Thiết kế bikini giúp Karina khoe vòng eo nhỏ cùng vóc dáng thon gọn. Nữ ca sĩ cũng lựa chọn cách tạo dáng tự nhiên, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động trong kỳ nghỉ.

Không chỉ gây chú ý với diện mạo khi lên đồ, Karina còn khiến người hâm mộ thích thú khi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc không chỉnh sửa sau khi vui chơi dưới nước. Sau khi đeo kính bơi và lặn biển, cô để lộ gương mặt mộc với phần da quanh mắt còn hằn rõ dấu kính.

Karina còn khiến người hâm mộ thích thú khi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc không chỉnh sửa sau khi vui chơi dưới nước.

Hình ảnh đời thường này mang đến một diện mạo khác của Karina so với những khoảnh khắc chỉn chu thường thấy trên sân khấu hay các sự kiện. Nữ ca sĩ cũng tranh thủ khám phá thiên nhiên và những loài động vật tại Bahamas. Cô vui vẻ ôm một chú heo và nở nụ cười rạng rỡ, đồng thời thích thú chụp ảnh một chú thằn lằn bắt gặp trong chuyến đi.

Karina còn tự tay ghi lại danh sách những món đồ cần chuẩn bị cho chuyến du lịch Bahamas và hài hước chú thích: “Tôi không bị rám nắng nhiều đâu nha”, qua đó chia sẻ thêm những cập nhật vui vẻ với người hâm mộ.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng tích cực. Không ít fan xuýt xoa trước khoảnh khắc Karina xuất hiện bên bãi biển, đồng thời thích thú với hình ảnh mặt mộc tự nhiên của nữ ca sĩ. Một số bình luận như “Karina và biển thực sự rất đẹp”, “Đưa tôi đến Bahamas với”, “Mặt mộc thế này là sao vậy?”,... nhận được nhiều sự đồng tình.

Loạt ảnh của Karina nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Hiện Karina cùng aespa đang thực hiện world tour quy mô lớn. Nhóm khởi động từ Seoul và tiếp tục đi qua Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu cùng tổng cộng 25 khu vực trên toàn thế giới.