Danh ca Giao Linh, Divo Tùng Dương lần đầu đứng chung trên sân khấu đặc biệt

Buổi họp báo dự án Symphony In Moonlight vừa diễn ra tại TPHCM. Chuỗi sự kiện quy tụ giọng ca thuộc nhiều thế hệ, từ các danh ca đến nghệ sĩ trẻ, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những màu sắc âm nhạc khác nhau.

Chia sẻ với VietNamNet, ban tổ chức cho biết sự góp mặt lần đầu tiên của danh ca Giao Linh và Divo Tùng Dương - 2 giọng ca hàng đầu của 2 thế hệ, theo đuổi hai màu sắc âm nhạc khác nhau - lần đầu đứng chung sân khấu trong một dự án nghệ thuật đương đại với ca khúc tôn vinh người mẹ là 1 trong những điểm nhấn của chương trình.

Danh ca Giao Linh.

Danh ca Giao Linh góp mặt trong chương trình với ca khúc Lòng mẹ 3 của nhạc sĩ Satila Hồng Vịnh. Trong sự nghiệp, bà vốn gắn bó với những ca khúc viết về mẹ và luôn dành tình cảm đặc biệt cho đấng sinh thành.

Ban đầu khi nhận lời mời, Giao Linh nghĩ bài hát không quá khác biệt so với các tác phẩm bà hát trước đây. Tuy nhiên càng tập luyện, Giao Linh càng nhận ra đây là thử thách lớn.

“Hơn 60 năm trong nghề, tôi chưa thấy bài hát nào khó như bài này. Tôi cố gắng hát bằng cảm xúc chân thật, mong những ca từ sẽ thấm và nằm mãi trong trái tim mỗi người nghe để chúng ta luôn có một hình ảnh đẹp về mẹ trong lòng”, nữ danh ca bày tỏ.

Cùng tham gia chương trình, Divo Tùng Dương cho biết đặc biệt quan tâm đến những dự án âm nhạc hướng tới giới trẻ. Nam ca sĩ nhìn nhận đây là một hành trình vừa nhiều cảm hứng vừa không ít thử thách, bởi mỗi thế hệ có cách suy nghĩ và tiếp nhận nghệ thuật khác nhau.

Theo Tùng Dương, điều quan trọng là âm nhạc không chỉ dừng lại ở giải trí mà cần gieo vào người trẻ những giá trị tích cực, trong đó có tinh thần dân tộc và hơi thở đương đại.

Divo Tùng Dương sẽ hát "Lời mẹ hiền bất tử" ca ngợi tình mẫu tử bao la.

“Tôi luôn trân trọng những người trẻ dám nghĩ, dám làm và đầy hoài bão. Nếu âm nhạc có thể gieo vào các bạn những điều ý nghĩa, giúp các bạn mở ra những chân trời mới và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống thì đó là điều đáng quý”, anh nói.

Nam ca sĩ muốn mang đến những ca khúc giàu năng lượng nhưng vẫn có tính chữa lành, đặc biệt dành cho thế hệ trẻ. Với các sáng tác về quê hương, đất nước, anh hướng tới tinh thần mạnh mẽ, hào sảng nhưng không thiếu sự an yên và chiều sâu.

Ngoài Tùng Dương và Giao Linh, đêm nhạc còn quy tụ nhiều tên tuổi của làng nhạc Việt như: Danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Quang Dũng, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân Idol… Theo ban tổ chức, sự hiện diện của các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau tạo nên một cuộc đối thoại giữa những giá trị đã được khẳng định và tiếng nói của âm nhạc đương đại.

Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi dự án nghệ thuật đương đại góp phần đưa những giá trị văn hóa và tình cảm gia đình đến gần hơn với khán giả trẻ.

“Với đội hình đa dạng về thế hệ, cá tính và ngôn ngữ nghệ thuật, chúng tôi hướng đến một cuộc gặp không chỉ giữa những nghệ sĩ nổi bật mà còn giữa nhiều cách cảm nhận âm nhạc khác nhau - nơi những giá trị của quá khứ được đối thoại cùng tinh thần sáng tạo của hiện tại”, ban tổ chức tiết lộ.

Ngoài show nhạc, chuỗi 17 MV live stage của dự án sẽ được ra mắt lần lượt mỗi tuần. Mở đầu là MV Tuy duyên sanh tử sự của Bùi Lan Hương, cùng các sản phẩm: Vô thường (Dương Hoàng Yến), Lời mẹ hiền bất tử (Tùng Dương), Lòng mẹ (Danh ca Giao Linh)…

Danh ca Giao Linh hát "Lòng mẹ"

Ảnh, clip: BTC, tư liệu