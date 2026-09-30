IU đón tin bất ngờ

IU bất ngờ đứng đầu một cuộc khảo sát dành cho gương mặt được kỳ vọng nhất nửa cuối năm, tạo nên kết quả khá thú vị khi người chiến thắng vốn đã là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc Hàn Quốc.

Cụ thể, theo Idol Chart, trong cuộc bình chọn với chủ đề “Báo trước những cái tên sẽ làm nên bảng xếp hạng tháng 10! Gương mặt được kỳ vọng nhất nửa cuối năm là ai?”, diễn ra từ ngày 21 đến 27/9, IU nhận được 2.173 lượt bình chọn và giành vị trí đầu tiên.

IU bất ngờ đứng đầu một cuộc khảo sát dành cho gương mặt được kỳ vọng nhất nửa cuối năm.

Đứng thứ hai là nam ca sĩ Young Tak với 1.269 phiếu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Kim Jae Hwan (511 phiếu), ILLIT (241 phiếu), Jeon Yu Jin (179 phiếu) và NCT WISH (148 phiếu).

Điều khiến kết quả này trở nên đặc biệt nằm ở chính danh xưng gương mặt được kỳ vọng. Trong danh sách có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được xem là những tân binh đáng chú ý của K-pop, nhưng IU - người đã có 18 năm hoạt động trong ngành lại vượt qua tất cả với số phiếu áp đảo.

Trên thực tế, IU dường như không còn cần đến danh hiệu nghệ sĩ được kỳ vọng để chứng minh sức hút. Nữ ca sĩ đã nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong nửa cuối năm với sản phẩm âm nhạc mới.

Ngày 10/9, IU phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới From This Star. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng vươn lên những vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong và ngoài Hàn Quốc.

Ngày 10/9, IU phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới From This Star.

Hai ca khúc chủ đề đều duy trì sức hút ổn định, tiếp tục ghi nhận thành tích khả quan trên các bảng xếp hạng. Qua đó, IU một lần nữa cho thấy sức mạnh âm nhạc bền bỉ sau gần hai thập kỷ hoạt động.

Vì vậy, việc IU được gọi tên ở vị trí số 1 trong cuộc bình chọn gương mặt được kỳ vọng nhất nửa cuối năm khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, xen lẫn sự bất ngờ. Với một nghệ sĩ đã đứng vững ở vị trí hàng đầu như IU, danh xưng này vô tình trở thành một cách gọi đầy hài hước nhưng cũng cho thấy kỳ vọng lớn mà khán giả dành cho cô.