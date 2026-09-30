5 món đồ thời trang cô nàng tập Pilates nên có trong tủ đồ

Một tủ đồ tập Pilates lý tưởng không cần quá nhiều món, nhưng mỗi item đều nên được lựa chọn kỹ lưỡng.

Áo bra thể thao

Áo bra là một trong những món đồ quan trọng nhất khi tập Pilates. Thiết kế phù hợp cần mang đến độ nâng đỡ vừa phải, ôm sát cơ thể nhưng không gây cảm giác bó chặt, đặc biệt ở vùng ngực và vai.

Với những động tác như plank, teaser hay shoulder bridge, một chiếc bra vừa vặn sẽ giúp cơ thể ổn định mà vẫn tạo không gian để lồng ngực mở rộng tự nhiên theo nhịp thở.

Nên ưu tiên thiết kế không gọng, đệm vừa phải, đường may phẳng và chất liệu thấm hút tốt. Về màu sắc, những gam trung tính như đen, nâu, navy mang lại vẻ hiện đại, trong khi xanh sage, hồng phấn hay tím lilac tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp tinh thần thư thái của Pilates.

Áo bra cần mang có độ nâng đỡ vừa phải, ôm sát cơ thể nhưng vẫn đẩm bảo sự thoải mái

Áo dài tay

Khi thời tiết se lạnh, áo dài tay là lớp trang phục vừa giữ ấm vừa giúp tổng thể đồ tập thêm thời trang. Những thiết kế ôm nhẹ cơ thể sẽ không cản trở các động tác kéo giãn, đồng thời giúp người tập dễ dàng quan sát đường nét và tư thế.

Nếu yêu thích vẻ nữ tính, nàng có thể thử áo đắp chéo lấy cảm hứng từ ballet với phần dây buộc quanh eo. Croptop tay dài cổ vuông hoặc cổ chữ V cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, vừa khoe khéo vóc dáng vừa có thể mặc từ phòng tập ra phố.

Quần legging

Legging gần như là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ tập Pilates. Chất liệu co giãn đa chiều và phom ôm sát giúp cơ thể tự do thực hiện các động tác xoay, duỗi hoặc nâng chân, đồng thời hỗ trợ người tập theo dõi sự căn chỉnh của chân và hông.

Quần cạp cao đặc biệt phù hợp khi tập Pilates nhờ khả năng cố định vùng bụng dưới, hạn chế việc phải liên tục chỉnh lại trang phục trong lúc vận động. Ngoài kiểu legging truyền thống, nàng cũng có thể thử thiết kế ống loe hoặc legging kết hợp vạt váy mỏng để tạo vẻ mềm mại, nữ tính hơn.

Quần short

Trong những ngày nóng hoặc với các buổi tập cần nhiều chuyển động ở phần thân dưới, quần short là lựa chọn giúp cơ thể thoáng mát và linh hoạt hơn.

Một thiết kế có độ co giãn tốt, ôm vừa phải sẽ tạo cảm giác thoải mái khi tập, đồng thời giúp người tập dễ quan sát chuyển động của đùi và đầu gối để điều chỉnh tư thế.

Quần short cạp cao hoặc dáng biker là những lựa chọn vừa thực dụng vừa dễ phối với áo bra, tanktop hay áo khoác mỏng.

Quần short là lựa chọn giúp cơ thể thoáng mát và linh hoạt hơn

Phụ kiện

Những món phụ kiện nhỏ có thể hoàn thiện đáng kể diện mạo phòng tập. Băng đô là lựa chọn đơn giản nhưng hữu ích, giúp giữ tóc gọn gàng, hạn chế tóc con vướng vào mặt và hỗ trợ thấm hút mồ hôi trong lúc tập.

Bên cạnh đó, một đôi tất chuyên dụng chống trơn trượt cũng rất đáng có, đặc biệt khi tập trên thảm hoặc thực hiện những động tác cần giữ thăng bằng. Nếu muốn tạo điểm nhấn cho outfit, nàng có thể chọn tất cao cổ dáng scrunch hoặc những thiết kế có màu sắc hài hòa với trang phục.

Có thể thấy, từ áo bra, áo dài tay, legging, quần short đến phụ kiện, mỗi món đồ đều có một vai trò nhất định trong việc hỗ trợ chuyển động và tạo cảm giác tự tin khi tập luyện. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn phom dáng vừa vặn, chất liệu co giãn, thoáng khí và không khiến cơ thể bị bó buộc.

Khi trang phục đáp ứng tốt cả yếu tố công năng lẫn thẩm mỹ, mỗi buổi tập Pilates không chỉ là khoảng thời gian rèn luyện cơ thể mà còn trở thành một cách tận hưởng phong cách sống cân bằng, tinh gọn và đầy nữ tính.