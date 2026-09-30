Tuyết Nhung: 'Em yêu diễn xuất, muốn khám phá thiết kế đồ họa'

Nguyễn Ngọc Tuyết Nhung, biệt danh Dâu Tây, sinh năm 2014, bén duyên nghệ thuật từ nhỏ và từng góp mặt trong nhiều dự án phim. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Tuyết Nhung kể về những trải nghiệm trên phim trường, cách em tiếp cận nhân vật và những điều muốn thử sức trong tương lai.

Gần đây, Tuyết Nhung tham gia phim ngắn “Món quà sinh nhật”, đảm nhận vai Quỳnh - cô nhóc 11 tuổi tinh nghịch nhưng giàu tình cảm.

“Em rất thích vai Quỳnh. Với Quỳnh, ba luôn là người tuyệt vời nhất. Món quà sinh nhật nhỏ bé em âm thầm chuẩn bị lại trở thành món quà lớn, giúp ba tìm thấy niềm tin và giá trị của chính mình. Kỷ niệm em nhớ nhất là cảnh ba hiểu lầm rồi tát Quỳnh”, Tuyết Nhung kể.

Trước đó, “Hạnh phúc bị đánh cắp” của đạo diễn Nhâm Minh Hiền mang đến cho sao nhí những thử thách khác. Tuyết Nhung đảm nhận Bảo Quỳnh và Bình An lúc nhỏ - hai nhân vật có tính cách khác biệt.

“Bảo Quỳnh hồn nhiên, tinh nghịch, tự tin và giàu tình cảm. Bình An lại hiền lành, chịu đựng, chân thành và giàu nghị lực. Cái khó là em không chỉ diễn một cô nhóc đáng yêu mà còn phải tạo được ‘hạt giống tính cách’ để khán giả cảm nhận Bình An chính là cô nhóc Bảo Quỳnh năm xưa”, em chia sẻ.

Tuyết Nhung có 5 ngày thực hiện các đại cảnh đầu phim tại Đà Lạt. Có những hôm, em phải dầm mưa lúc 1-2h sáng trong thời tiết khoảng 15-18 độ C, bên cạnh cảnh nhân vật đi lạc trong rừng.

“Em run lên vì lạnh nhưng vẫn phải cố gắng giữ cảm xúc, nhập vai và hoàn thành trọn vẹn từng khoảnh khắc của nhân vật.

Qua bộ phim, em thấy mình trưởng thành hơn trong diễn xuất nhờ sự giúp đỡ của bác Nhâm Minh Hiền. Bác luôn chỉ dạy, góp ý và kiên nhẫn với em trong từng cảnh quay. Có những lúc em chưa biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào, bác hướng dẫn để em hiểu nhân vật và biết cách diễn bằng cảm xúc của mình”, Tuyết Nhung nói.

Theo mẹ Tuyết Nhung, con gái bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật từ năm 5 tuổi. Những năm tháng trên sân khấu và phim trường không chỉ mang đến trải nghiệm mà còn giúp em dần độc lập, tự tin hơn.

“Mỗi vai diễn, mỗi lần đứng trước ống kính đều là một bài học để con biết cố gắng, biết chịu trách nhiệm và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Qua từng vai, gia đình nhận thấy con ngày càng tự tin, chủ động hơn với công việc”, mẹ Tuyết Nhung chia sẻ.

Trước mỗi vai diễn, Tuyết Nhung thường đọc kỹ kịch bản, tìm hiểu hoàn cảnh, tính cách và cảm xúc của nhân vật. Em cũng trao đổi với đạo diễn và các thành viên trong ê-kíp để hiểu cách thể hiện.

Với những nhân vật vui vẻ, hồn nhiên, Tuyết Nhung có thể thoải mái thể hiện nét tinh nghịch. Những vai có hoàn cảnh khó khăn hoặc tâm lý nặng lại đòi hỏi em học cách tiết chế cảm xúc và đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật.

“Gia đình không yêu cầu con phải diễn thật giỏi ngay từ đầu. Chúng tôi chỉ mong mỗi vai diễn, con hiểu nhân vật hơn một chút, diễn thật hơn một chút và học thêm một điều mới. Với gia đình, điều đáng quý nhất không phải con đóng được bao nhiêu vai mà là sau mỗi vai diễn, con lại trưởng thành thêm một chút”, mẹ sao nhí cho biết.

Có thời điểm, Tuyết Nhung phải di chuyển giữa TP HCM và Đà Lạt để quay phim. Gia đình cho biết đoàn phim và nhà trường đều hỗ trợ sắp xếp để em duy trì việc học.

“Thông thường, con quay vào thứ Bảy, Chủ nhật. Nếu kẹt lịch, con xin nghỉ thêm một hoặc hai ngày trong tuần. Thầy cô cũng hỗ trợ học trực tuyến để con theo kịp bài ở lớp”, mẹ Tuyết Nhung chia sẻ.

Với những cảnh quay đêm, điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc phân đoạn có tâm lý nặng, gia đình luôn đặt sức khỏe và tinh thần của em lên hàng đầu.

“Gia đình trao đổi với ê-kíp để con có thời gian nghỉ ngơi phù hợp và không phải cố gắng quá sức. Nếu thấy con quá mệt hoặc tâm lý không ổn, chúng tôi sẽ ưu tiên cho con nghỉ ngơi và cân nhắc lại lịch quay. Gia đình muốn con theo đuổi nghệ thuật bằng niềm vui và đam mê chứ không phải bằng áp lực”, mẹ Tuyết Nhung nói.

Đó cũng là nguyên tắc khi gia đình cân nhắc một lời mời mới. Ngoài sự phù hợp của nhân vật, bố mẹ quan tâm đến môi trường làm việc, sức khỏe, việc học và mong muốn của Tuyết Nhung.

“Điều quan trọng là gia đình luôn lắng nghe con. Nếu con yêu thích và muốn thử sức, gia đình sẽ động viên, đồng hành”, mẹ sao nhí cho hay.

Ngoài thời gian dành cho diễn xuất, Tuyết Nhung yêu thích vẽ, nhảy và các hoạt động sáng tạo. Em cũng bắt đầu nghĩ đến việc khám phá thêm một lĩnh vực mới trong tương lai.

“Em ước mơ được kể những câu chuyện bằng diễn xuất và kể những ý tưởng bằng nghệ thuật thiết kế. Vì vậy, sau này em muốn khám phá thêm về thiết kế đồ họa”, Tuyết Nhung chia sẻ.

Khi con ngày càng lớn và có suy nghĩ rõ ràng hơn về sở thích, gia đình cho biết sẽ tôn trọng lựa chọn của Tuyết Nhung.

“Dù con tiếp tục theo đuổi diễn xuất, thiết kế đồ họa hay một lĩnh vực khác, gia đình chỉ mong con được làm điều mình yêu thích, học hỏi và phát triển theo khả năng. Gia đình sẽ luôn là chỗ dựa để con tự tin bước đi trên con đường riêng”, mẹ Tuyết Nhung bày tỏ.