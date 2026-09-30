'M Countdown' sẽ mang đến chuỗi sân khấu trở lại lần đầu tiên

M Countdown sẽ mang đến chuỗi sân khấu trở lại (comeback) lần đầu tiên vào ngày 1/10, với sự góp mặt của BOYNEXTDOOR, NiziU, ALLDAY PROJECT, CLOSE YOUR EYES và CRAVITY. Tất cả đều sẽ biểu diễn trực tiếp các ca khúc mới của mình lần đầu tiên.

BOYNEXTDOOR sẽ trình diễn ANIMAL, ca khúc chủ đề trong album tái bản (repackage) HOME: DELUXE, trong khi NiziU sẽ mang đến sân khấu trực tiếp đầu tiên cho Sour Grapes, ca khúc chủ đề trong mini-album tiếng Hàn đầu tay của nhóm. Sau khi phát hành EP thứ hai mang tên CRASH vào ngày 28/9, ALLDAY PROJECT sẽ biểu diễn hai ca khúc là CRASH và TALK.

CLOSE YOUR EYES sẽ mang ca khúc mới Drop That! lên sân khấu, còn CRAVITY, nhóm nhạc sẽ phát hành mini-album thứ chín SONOROUS vào ngày hôm nay (30/9) sẽ lần đầu tiên biểu diễn ca khúc chủ đề LOUDER. INI (nhóm nhạc nam nổi tiếng của Nhật Bản gồm 11 thành viên) cũng sẽ góp mặt trong dàn nghệ sĩ biểu diễn với phiên bản tiếng Hàn của ca khúc You Know What To Do.

Tập ​​phát sóng này cũng sẽ có các sân khấu đặc biệt liên quan đến chương trình 'Street World Fighter: Directors War' của đài Mnet. Taeyong (NCT) và Bailey (ALLDAY PROJECT) sẽ kết hợp cùng các đạo diễn của chương trình để thực hiện những màn trình diễn đặc biệt cho các ca khúc mới.

Ngoài ra, Chiikawa, nhân vật được yêu thích trong bộ phim hoạt hình đình đám của Nhật Bản sẽ xuất hiện đặc biệt để kỷ niệm việc bộ phim được công chiếu tại Hàn Quốc. Bộ phim này từng thu hút hơn 10 triệu khán giả tại Nhật Bản.