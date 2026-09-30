Hữu Châu báo tin về diễn viên Lê Phương

Lê Phương là một trong những nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình phía Nam, ghi dấu qua nhiều vai diễn có chiều sâu và giàu cảm xúc. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn được yêu mến bởi hình ảnh người nghệ sĩ nghiêm túc, luôn dành nhiều tâm huyết cho từng dự án tham gia.

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải dòng trạng thái, báo tin về tình hình của diễn viên Lê Phương trước suất diễn đặc biệt của một vở kịch. Nam nghệ sĩ tiết lộ: "Tối nay 19 giờ diễn. Giờ này là 14 giờ 15 phút, Lê Phương đã vào sân khấu hóa trang rồi. Bên Tây Tạng tui nghĩ vậy chắc đúng á".

Nghệ sĩ Hữu Châu đang có chuyến du lịch ở Tây Tạng và hài hước tiết lộ tình trạng của Lê Phương trước suất diễn đặc biệt của một vở kịch sân khấu.

Chia sẻ của nghệ sĩ Hữu Châu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Qua lời kể của nam nghệ sĩ, có thể thấy Lê Phương đã có mặt tại sân khấu từ nhiều giờ trước khi vở diễn chính thức bắt đầu. Cô chủ động chuẩn bị cho vai diễn, từ hóa trang đến các khâu trước giờ mở màn.

Đáng chú ý, đây là suất diễn đầu tiên Lê Phương cùng các đồng nghiệp tái xuất sau một thời gian tạm dừng. Vì vậy, sự trở lại của nữ diễn viên nhận được nhiều sự chờ đợi từ khán giả yêu sân khấu. Không chỉ quan tâm đến nội dung vở diễn, nhiều người còn dành sự chú ý cho quá trình chuẩn bị của các nghệ sĩ trước giờ biểu diễn.

Thời gian gần đây, Lê Phương cũng trải qua chuyện buồn gia đình khi bà ngoại qua đời. Nữ diễn viên từng nhận được nhiều lời chia buồn, động viên từ đồng nghiệp và khán giả. Trong thời điểm này, cô vẫn tập trung cho công việc, cố gắng hoàn thành suất diễn đặc biệt để không ảnh hưởng đến tập thể đoàn kịch.

Trước ngày trở lại sân khấu, Lê Phương cùng các đồng nghiệp đã dành nhiều thời gian tập luyện. Việc nữ diễn viên có mặt từ sớm, nghiêm túc chuẩn bị cho buổi diễn cho thấy sự đầu tư của cô dành cho công việc. Với nghệ sĩ sân khấu, mỗi suất diễn trực tiếp đều đòi hỏi sự tập trung cao độ bởi mọi tình huống đều diễn ra ngay trước mắt khán giả.

Sự chia sẻ của Hữu Châu vì thế cũng phần nào giúp khán giả hình dung được không khí phía sau cánh gà trước một suất diễn quan trọng. Nhiều người chờ đợi màn tái xuất của Lê Phương và các đồng nghiệp, đồng thời dành sự trân trọng cho tinh thần làm nghề của nữ diễn viên.

Khán giả trông chờ vào màn tái xuất của Lê Phương trên sân khấu kịch.

Lê Phương sinh năm 1985, là diễn viên trưởng thành từ sân khấu và được biết đến rộng rãi qua nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam. Cô từng tham gia các tác phẩm như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Bóng ma hạnh phúc... Trong đó, nhiều vai diễn giúp Lê Phương xây dựng hình ảnh một diễn viên có khả năng hóa thân vào những nhân vật giàu nội tâm, trải qua nhiều biến cố.

Bên cạnh truyền hình, sân khấu vẫn là một phần quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Lê Phương. Nữ diễn viên thường xuyên tham gia các chương trình, dự án và vở diễn cùng đồng nghiệp. Với cô, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn đòi hỏi người nghệ sĩ phải duy trì sự tập luyện và kỷ luật trong quá trình làm nghề.

Về cuộc sống riêng, Lê Phương hiện có gia đình và dành thời gian chăm sóc các con bên cạnh công việc nghệ thuật. Nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh gia đình và những hoạt động liên quan đến công việc.

Thời gian qua, Lê Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tương đối đều đặn. Ở tuổi 41, Lê Phương tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất, đồng thời cân bằng giữa gia đình và hoạt động nghệ thuật. Khán giả vì thế vẫn dành sự quan tâm cho những dự án mới của nữ diễn viên trong thời gian tới.