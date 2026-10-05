Vượt tuổi tìm con chữ

Dù mưa hay nắng, các dì, các chị vẫn đều đặn có mặt ở lớp học vào buổi tối.

Quyết tâm

Khách ra vào mua hàng tấp nập, bà Nguyễn Thị Yêm, 67 tuổi, ở TDP 5, phường Dương Nỗ, tất bật bán hàng. Mỗi món hàng bán xong, bà Yêm lại cẩn thận ghi chép vào sổ. Tính toán đôi lúc còn chậm, nhưng từng nét chữ được bà nắn nót, ngay ngắn.

Công việc buôn bán của bà giờ thuận tiện hơn nhiều, bởi những món hàng khách mua, số tiền thu được, bà đều có thể tự mình ghi lại. Từng không biết chữ, những dòng ghi chép ấy là thành quả đáng quý của bà Yêm sau hành trình dài cần mẫn học chữ. “Trước đây tôi không biết chữ nên rất bất tiện. Từ khi được đi học, biết đọc, biết viết, việc buôn bán của tôi thuận tiện hơn nhiều”, bà Yêm chia sẻ.

Ba năm trước, khi Chi hội Phụ nữ TDP 5 vận động tham gia lớp học xóa mù chữ, bà Yêm từng đắn đo. Khi ấy, bà đã 64 tuổi và không khỏi lo lắng mình quá lớn, học trước quên sau, không theo kịp.

Nhưng rồi, bà quyết định vượt qua sự e ngại để đến lớp. Bắt đầu từ những chữ cái đầu tiên, bà kiên trì học đọc, học viết, tập làm những phép tính đơn giản. Những con chữ xa lạ dần trở nên quen thuộc. Sau 3 năm cố gắng, bà Yêm đã đọc thông, viết thạo và biết tính toán cơ bản.

Sau khi cho đứa con nhỏ 10 tháng tuổi ăn xong, nhờ bà giữ, chị Dương Thị Thu Kiên, sinh năm 1999, làm nghề may vội vã đến lớp. Công việc gia đình và mưu sinh vốn bận rộn, nhưng chị vẫn cố gắng dành thời gian cho việc học. Mới tham gia lớp được một tuần, Kiên đã có thể đọc, viết được nhiều chữ cái. Với chị, đó là những bước tiến đáng quý.

Với người mẹ trẻ này, học chữ không chỉ để biết đọc, biết viết mà còn giúp chị tự tin, có thể đồng hành cùng con trong học tập. “Trước đây ở nhà, khi rảnh, chồng em cũng bày cho em một vài chữ. Nhưng khi tham gia lớp học, em được học bài bản hơn. Tương lai còn dài nên em sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để biết chữ như bạn bè. Khi biết chữ, thế giới của mình sẽ rộng mở hơn”, chị Kiên chia sẻ.

Hai lớp học xóa mù chữ tại TDP 5, gồm lớp 3 (học được 3 năm) và 1 lớp vừa mới khai giảng được 1 tuần, hiện có 18 học viên, phần lớn là phụ nữ làm nội trợ, buôn bán và lao động tự do. Có người đã lớn tuổi, có người đang nuôi con nhỏ. Có người bắt đầu học từ những chữ cái đầu tiên, cũng có người đã có thể đọc thông, viết thạo. Nhưng điểm chung ở họ là sự cố gắng.

Cô Võ Thị Thu Phúc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Khu vực 1 cho biết: “Các dì, các chị rất chăm chỉ. Dù mưa hay nắng cũng đến lớp, không bỏ ngày nào. Với lớp 3, cơ bản các học viên đã đọc thông, viết thạo và tính toán được những phép tính cơ bản. Lớp 1 mới khai giảng được một tuần nhưng các học viên cũng rất nỗ lực”.

Đồng hành

Để những lớp học xóa mù chữ duy trì đều đặn, bên cạnh nỗ lực của học viên và giáo viên còn có sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ.

Bà Lê Thị Thúy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP 5 cho biết, để vận động được học viên đến lớp, cán bộ hội đã dành nhiều thời gian đến từng gia đình tuyên truyền, thuyết phục. “Nhiều người tự tìm đến xin học, nhưng cũng có nhiều người lớn tuổi e dè. Một số chị lại không thu xếp được thời gian vì công việc gia đình. Cán bộ hội phải kiên trì vận động để chị em mạnh dạn đến lớp”, bà Thúy kể.

Không chỉ vận động người học, Hội Phụ nữ còn phối hợp với địa phương quan tâm, tạo những điều kiện cần thiết để duy trì lớp học. Các học viên được hỗ trợ sách vở, bút, dụng cụ học tập. Các chi phí phục vụ lớp học, trong đó có tiền điện, cũng được quan tâm hỗ trợ. Sự đồng hành ấy giúp các chị bớt đi một phần khó khăn khi đến lớp, nhất là với những người còn phải lo toan mưu sinh.

Một số học viên lớp 3 còn mạnh dạn đăng ký thi và được cấp giấy phép lái xe máy. Biết đọc, biết viết, nhiều chị em dần tự tin hơn trong cuộc sống.