Những lá đơn tự nguyện tiếp nối truyền thống và khát vọng cống hiến

Từ vùng đất cách mạng Hòa Thắng đến địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Hàm Thuận Bắc, những lá đơn tình nguyện đang góp phần lan tỏa tinh thần sẵn sàng cống hiến sức trẻ đồng thời tạo nguồn công dân có chất lượng cho công tác tuyển quân.

Từ vùng đất cách mạng

Phong trào tự nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ được lan tỏa trong công dân trẻ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Xã Hòa Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần xã Hòa Thắng và xã Hồng Phong. Đây là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng và có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Xã có diện tích tự nhiên 328km2 với chiều dài bờ biển khoảng 26km, dân số là gần 11.560 người. Ngoài nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch, một bộ phận người dân sinh sống bằng nghề khai thác hải sản trên biển.

Những ngày đầu triển khai công tác tuyển quân năm 2027, tại xã Hòa Thắng, nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đã chủ động viết đơn tình nguyện. Với những người trẻ nơi đây, lên đường nhập ngũ không chỉ là thực hiện nghĩa vụ của công dân mà còn là dịp được rèn luyện, trưởng thành và tiếp nối truyền thống của quê hương.

Trần Minh Anh, sinh năm 2004, đảng viên, ở thôn Hồng Lâm là một trong những thanh niên tiêu biểu viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay. Sau hai năm học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Phan Thiết, do hoàn cảnh gia đình, Minh Anh lựa chọn làm công nhân tại một công ty quảng cáo ở Thành phố Hồ Chí Minh với công việc và thu nhập tương đối ổn định. Dù vậy, khi công tác tuyển quân năm 2027 được triển khai, Minh Anh quyết định tạm gác công việc, viết đơn tình nguyện với mong muốn được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ở tuổi đôi mươi, em mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục, rèn luyện trong môi trường quân ngũ và đóng góp sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Minh Anh chia sẻ, từ nhỏ em đã yêu thích hình ảnh người bộ đội. Những câu chuyện về truyền thống yêu nước, sự hy sinh của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp giải phóng dân tộc được gia đình và nhà trường giáo dục giúp em hiểu hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với mong muốn góp sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, em đã quyết định viết đơn tình nguyện để có thể sớm nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước. Em cũng tin môi trường quân đội sẽ rèn luyện các bạn trẻ trưởng thành hơn, có kỷ luật hơn.

Ông Trần Đình Vân, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng đưa con trai Trần Đình Thiện Nhân đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thắng viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Cùng viết đơn tình nguyện tại Hòa Thắng là Trần Đình Thiện Nhân, sinh năm 2008, ở thôn Hồng Thắng. Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, Nhân đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Được gia đình và các tổ chức đoàn thể địa phương động viên, xuất phát từ mong muốn được khoác lên mình màu áo lính, em quyết định tình nguyện nhập ngũ. Điều đáng quý, nguyện vọng của Nhân nhận được sự đồng thuận, ủng hộ hết mình từ gia đình. Ông Trần Đình Vân, bố của Nhân cho biết: Gia đình rất vui và tự hào vì con đã sớm nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Môi trường quân đội là nơi tốt để con rèn luyện, xây dựng ý thức tự rèn luyện trước khi bước vào cuộc sống nên gia đình hoàn toàn ủng hộ quyết định của con.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thắng, đến nay địa phương có 5 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đại úy Lê Thanh Khiết, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cho biết: Số lượng công dân viết đơn tình nguyện năm nay tăng so với năm 2026. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những lá đơn tình nguyện thể hiện nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tạo động lực cho công tác tuyển quân của địa phương.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Thắng quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ các gia đình có con em nhập ngũ và tạo việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đã góp phần củng cố niềm tin của người dân, tác động tích cực đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Năm 2026, thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Hòa Thắng có 21 thanh niên trúng tuyển trên 18 chỉ tiêu, gồm cả nguồn dự phòng.

Đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của các công dân trẻ. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Tại xã Hàm Thuận Bắc, công tác chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2027 cũng được triển khai từ sớm. Đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiếp nhận đơn của 2 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Hàm Thuận Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Hàm Trí, Hàm Phú và Thuận Hòa, là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đặc biệt là đồng bào dân tộc Chăm. Địa phương chú trọng tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Qua đó, nhận thức của công dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, từng bước được nâng lên.

Trong số những thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có Khê Châu Quận (sinh năm 2008), dân tộc Chăm, ở thôn Lâm Giang. Sinh ra trong gia đình làm nông, Quận từ nhỏ được gia đình, buôn làng và nhà trường giáo dục về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quê hương, Tổ quốc. Là lao động chính trong gia đình, hằng ngày Quận phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng, nhận cày ruộng cho bà con trong vùng. Những hình ảnh lực lượng bộ đội, công an hỗ trợ người dân trong các đợt mưa lũ, đưa bà con đến nơi an toàn càng thôi thúc em mong muốn được cống hiến.

Khê Châu Quận chia sẻ, em hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Khi viết đơn tình nguyện, em nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, bạn bè. Em mong muốn hành động của mình sẽ truyền cảm hứng đến các bạn cùng trang lứa, nhất là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số để mọi người hiểu rằng nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để cống hiến và trưởng thành.

Với Trần Công Minh (sinh năm 2007), đảng viên ở thôn Hàm Trí, động lực viết đơn tình nguyện còn xuất phát từ truyền thống gia đình. Những câu chuyện của bố về thời gian trong quân ngũ, về tính kỷ luật và quá trình rèn luyện đã nuôi dưỡng trong Minh mong muốn được trở thành quân nhân. Những ngày này, Minh chủ động rèn luyện thể dục thể thao, duy trì lối sống lành mạnh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Em chia sẻ, việc chuẩn bị từ sớm không chỉ giúp bản thân có thể lực tốt để đáp ứng yêu cầu trong kỳ khám sức khỏe, xét tuyển sắp tới mà còn tạo nền tảng để thích nghi với môi trường quân đội, nơi đề cao tính kỷ luật, sự rèn luyện và tinh thần trách nhiệm.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, đẩy mạnh công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đến từng gia đình có công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Đại úy Trần Đức Hùng, trợ lý quân lực Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Thuận Bắc thông tin: Trong quá trình viết đơn tình nguyện, thanh niên được phổ biến, hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, quyền lợi và trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đến nay, 2 thanh niên đã viết đơn tình nguyện, đều là những cá nhân có ý thức tự rèn luyện và chấp hành pháp luật tốt.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 tại xã Hàm Thuận Bắc đang được triển khai theo đúng tiến độ, địa phương đã hoàn thành rà soát, phúc tra, xét duyệt chính trị và quản lý công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Địa phương chuẩn bị nguồn dự phòng, cập nhật biến động dân cư, nhất là thanh niên đi làm ăn xa, đang học tập; xác định các trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định.

Từ những lá đơn tình nguyện của thanh niên ở Hòa Thắng, Hàm Thuận Bắc và nhiều địa phương khác, tinh thần sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ đang tạo thêm động lực cho công tác tuyển quân năm 2027 tại Lâm Đồng. Đây cũng là cơ sở để các địa phương chủ động xây dựng nguồn, lựa chọn những công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.