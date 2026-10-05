Sinh viên Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai vinh dự nhận học bổng Vallet

Sinh viên Lồ A Dê (Ngoài cùng bên phải) vinh dự nhận học bổng Vallet năm 2026.

Từ giảng đường vùng cao đến Văn Miếu Quốc Tử Giám

Lễ trao Học bổng Vallet năm 2026 dành cho sinh viên đại học miền Bắc được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trong số các sinh viên được lựa chọn, Đại học Thái Nguyên có 12 sinh viên đến từ các đơn vị đào tạo trực thuộc được trao học bổng, với tổng giá trị 408 triệu đồng.

Đáng chú ý, Lồ A Dê, sinh viên lớp Đại học Quản lý tài nguyên và Môi trường K8, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng năm nay.

Với một sinh viên đang học tập tại cơ sở giáo dục ở khu vực miền núi, biên giới, thành tích của Lồ A Dê không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân mà còn góp phần khẳng định tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Năm 2026, chương trình Học bổng Vallet trao hơn 2.150 suất trên phạm vi cả nước, với tổng giá trị khoảng 45 tỷ đồng. Tại khu vực miền Bắc có 624 suất, trong đó 457 suất dành cho học sinh THPT và 167 suất dành cho sinh viên, học viên sau đại học.

Đối với Đại học Thái Nguyên, 12 sinh viên thuộc các đơn vị đào tạo gồm Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Khoa Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai được nhận học bổng.

Mỗi suất học bổng dành cho sinh viên trị giá 34 triệu đồng, nâng tổng giá trị học bổng dành cho sinh viên Đại học Thái Nguyên lên 408 triệu đồng.

Trong danh sách này, sự hiện diện của Lồ A Dê mang ý nghĩa đặc biệt đối với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Từ một cơ sở đào tạo đặt tại địa bàn miền núi, Phân hiệu đang từng bước tạo dựng môi trường học tập, nghiên cứu và rèn luyện để sinh viên có thêm cơ hội phát triển năng lực, tiếp cận tri thức và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Việc một sinh viên của Phân hiệu được trao Học bổng Vallet cho thấy những nỗ lực, đồng thời tạo thêm động lực để sinh viên Nhà trường mạnh dạn đặt ra những mục tiêu cao hơn trong học tập và nghề nghiệp.

Học bổng Vallet đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam.

Động lực để sinh viên vùng cao vươn lên

Lồ A Dê đang theo học ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, với Lồ A Dê, học bổng Vallet trị giá 34 triệu đồng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính. Quan trọng hơn, đây là sự ghi nhận đối với quá trình cố gắng học tập và rèn luyện, đồng thời là nguồn động viên để em tiếp tục nỗ lực trong chặng đường phía trước.

Khoản học bổng sẽ giúp em có thêm điều kiện đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động học thuật và nâng cao năng lực chuyên môn.

Thành tích của Lồ A Dê cũng góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai năng động, cầu tiến, có ý chí vươn lên và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.

Đặc biệt, đối với sinh viên được đào tạo trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, khát vọng cống hiến càng có ý nghĩa khi gắn với yêu cầu phát triển bền vững tại khu vực miền núi, biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của GS. Odon Vallet, GS. Trần Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc và Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” đối với giáo dục, khoa học và thế hệ trẻ Việt Nam.

Theo GS.TS. Chu Hoàng Hà, trong hơn một phần tư thế kỷ, Học bổng Vallet đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam. Đến nay, chương trình đã trao gần 55.000 suất học bổng, với tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng.

Giá trị của học bổng không chỉ nằm ở sự hỗ trợ về vật chất mà còn ở niềm tin và sự khích lệ dành cho những người trẻ lựa chọn con đường học tập, nghiên cứu khoa học.

Đối với sinh viên Lồ A Dê, việc được nhận học bổng Vallet là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình học tập. Từ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, em có thêm động lực để tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và hướng tới những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Học bổng Vallet được hình thành từ năm 2001 với sự đóng góp tự nguyện của Giáo sư Odon Vallet, đồng hành cùng các hoạt động phát triển khoa học và giáo dục của Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam do Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc sáng lập. Trải qua nhiều năm, chương trình trở thành học bổng uy tín, góp phần khuyến khích học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc và tiềm năng trong học tập, nghiên cứu khoa học. Đối với Đại học Thái Nguyên, 12 sinh viên được nhận học bổng năm 2026 là niềm vinh dự, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu và rèn luyện trong toàn Đại học. Riêng với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, thành tích của Lồ A Dê là nguồn động viên ý nghĩa đối với thầy và trò Nhà trường. Từ một sinh viên vùng cao, em đã có cơ hội đứng trong hàng ngũ những sinh viên tiêu biểu được ghi nhận bởi một chương trình học bổng có uy tín.