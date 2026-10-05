Trường Tiểu học Quảng Bị 1 tổ chức lại bữa ăn bán trú

Theo Thông báo số 310/QĐ-THQB1, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 đã rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu tiếp nhận thực phẩm, kiểm thực, chế biến, chia suất, lưu mẫu, giao nhận suất ăn và tổ chức cho học sinh ăn, nghỉ bán trú, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và quyền lợi của học sinh.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Quảng Bị kiểm tra nguồn gốc thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1.

Bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết các biện pháp được triển khai nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và quyền lợi của học sinh.

Cha mẹ học sinh có nhu cầu đăng ký cho con ăn bán trú thực hiện đăng ký với giáo viên chủ nhiệm theo thời gian và hướng dẫn của nhà trường để trường tổng hợp số lượng, chủ động tổ chức phục vụ.

Từ ngày 5/10/2026, Công ty TNHH Thực phẩm DAEWOO là đơn vị mới cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1.

Trước đó, UBND xã Quảng Bị ban hành Văn bản số 2100/UBND-VP về việc khắc phục các tồn tại, thiếu sót sau kiểm tra tại các trường học và đơn vị cung cấp suất ăn.

Theo văn bản, UBND xã yêu cầu các trường Tiểu học, Mầm non và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long, đơn vị cung cấp suất ăn, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu khắc phục nhằm bảo đảm đúng quy định và không để xảy ra những tồn tại tương tự.

Đối với các trường Tiểu học, Mầm non, UBND xã yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nội dung tồn tại, thiếu sót được Đoàn kiểm tra chỉ ra; nghiêm túc rút kinh nghiệm và xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Các trường phải khẩn trương rà soát toàn bộ nội dung được Đoàn kiểm tra kết luận, chỉ ra; xây dựng và triển khai các biện pháp khắc phục, hoàn thành toàn bộ việc khắc phục tồn tại, thiếu sót chậm nhất trong ngày 28/9.

Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về tiến độ, kết quả và tính đầy đủ của việc khắc phục các tồn tại, thiếu sót thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long, UBND xã yêu cầu khẩn trương khắc phục toàn bộ hạn chế, thiếu sót được Đoàn kiểm tra chỉ ra; tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình sơ chế, chế biến, bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm và chất lượng suất ăn cho học sinh.

Việc khắc phục phải hoàn thành trong ngày 28/9/2026. Công ty chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND xã về kết quả thực hiện và việc bảo đảm các yêu cầu theo quy định trong quá trình cung cấp suất ăn cho các nhà trường.

Sau khi hoàn thành, các trường Tiểu học, Mầm non và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long phải báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện về UBND xã trước 17h ngày 28/9.