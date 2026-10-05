Ươm mầm những 'hạt giống đỏ' từ nhà trường

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Bắc Nguyễn Chiến Thắng trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho học sinh khối 12 của trường.

Điểm sáng phát triển đảng

Trường THPT Việt Bắc (phường Đông Kinh) là điểm sáng về phát triển Đảng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ năm học 2023 - 2024 đến nay, trường đã bồi dưỡng, kết nạp 53 “Đảng viên tuổi 18”, nhiều nhất trong các trường của tỉnh trong 3 năm.

Cô Trần Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Bắc cho biết, nhằm tạo môi trường rèn luyện, thi đua, khơi dậy tinh thần phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho học sinh, ngay từ khi các em vào lớp 10, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, lộ trình phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Sau mỗi học kỳ, các Chi đoàn tổ chức bình chọn, đề xuất danh hiệu đoàn viên ưu tú đối với những cá nhân xuất sắc để Đoàn Thanh niên trường giới thiệu với Chi bộ xem xét, phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ các em phấn đấu trở thành đối tượng xét kết nạp Đảng.

Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên trường, Đoàn phường và học sinh toàn trường trao đổi, định hướng, giúp các em nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò, ý nghĩa và trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Qua đó, khơi dậy động lực, tinh thần phấn đấu của học sinh trong suốt quá trình học tập.

Nhà trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, phong trào Đoàn, Hội. Những quần chúng ưu tú bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; sau đó, nhà trường phân công các đảng viên là giáo viên theo dõi, giúp đỡ để các em tiếp tục phấn đấu, trưởng thành và được kết nạp vào Đảng.

Năm học 2025 - 2026, Chi bộ nhà trường tổ chức kết nạp 31 “Đảng viên tuổi 18”, nhiều nhất trong các trường của tỉnh Lạng Sơn trong năm. Trong số này, 30 học sinh đã đỗ vào các trường đại học.

Năm học 2026 - 2027, trường có 84 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.477 học sinh, trong đó có 492 học sinh lớp 12. Chi bộ nhà trường hiện có 50 đảng viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên và phấn đấu kết nạp 32 “Đảng viên tuổi 18”.

Theo cô Trần Thị Thu Huyền, việc bổ sung các đảng viên là học sinh sẽ góp phần tăng cường sức trẻ cho Chi bộ. Cô kỳ vọng các đảng viên trẻ phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; trở thành hạt nhân trong các phong trào thi đua yêu nước do nhà trường phát động, là tấm gương để học sinh trong trường học tập, noi theo.

Em Mông Hoàng Phúc, dân tộc Nùng vinh dự là một trong 6 "Đảng viên tuổi 18" đầu tiên của Trường Trung học phổ thông Việt Bắc kết nạp năm 2024, hiện nay là sinh viên của Học viện An ninh nhân dân. Em chia sẻ, ngay từ khi vào lớp 10, em đã xác định phải tập trung học để đạt kết quả cao nhất và tích cực tham gia phong trào của lớp, của trường với mong muốn không ngừng rèn luyện, học hỏi, hoàn thiện bản thân. Phúc cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, không phụ niềm tin của gia đình, thầy cô, bạn bè, xứng đáng với vai trò, trách nhiệm của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp bước thế hệ đàn anh, em Hoàng Gia Huy, dân tộc Tày, một trong 31 “Đảng viên tuổi 18” được kết nạp năm học 2025 - 2026 của trường, hiện là sinh viên năm thứ nhất của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tâm sự, trong quá trình rèn luyện phấn đấu ở Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, Huy luôn cố gắng học tập thật tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn để hoàn thiện bản thân hơn từng ngày. Được kết nạp từ trường phổ thông, Huy thấy rất vinh dự và tự hào. Đây vừa là niềm vui vừa là động lực để em tiếp tục cố gắng, rèn luyện nhiều hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống để xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô và mọi người

Phát huy hiệu quả mô hình “Đảng viên tuổi 18”

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Đặng Hồng Cường cho biết, xác định phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với các cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học. Sở đã triển khai mô hình “Đảng viên tuổi 18”, hướng dẫn cụ thể tới các trường về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên và quy trình bồi dưỡng, kết nạp Đảng cụ thể...

Thực hiện mô hình “Đảng viên tuổi 18”, 3 học sinh lớp 12 đầu tiên của Lạng Sơn đã được kết nạp Đảng ngày 24/5/2023 gồm: Đồng Văn Ngọc Minh, Lê Văn Nguyên, Vũ Minh Phúc đều của Trường THPT Hữu Lũng. Năm đầu tiên thực hiện mô hình này (năm học 2022 - 2023), các cơ sở giáo dục của tỉnh đã kết nạp 13 học sinh, sinh viên đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã kết nạp được 561 “Đảng viên tuổi 18”. Năm học 2025 - 2026 có 238 “Đảng viên tuổi 18” được kết nạp của 49 trường THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở (THCS) - THPT, Trường Cao đẳng Lạng Sơn và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trong đó có 219 “Đảng viên tuổi 18” là người dân tộc thiểu số, chiếm 92%. Năm học 2026 - 2027, tỉnh phấn đấu kết nạp 250 em.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, để thực hiện hiệu quả mô hình “Đảng viên tuổi 18”, thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên về công tác giáo dục phát triển đảng viên trong trường học; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên.

Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong quản lý, giáo dục thanh niên, đoàn viên; lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, rõ địa chỉ, rõ đối tượng theo từng năm học để bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú, thực hiện quy trình bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Đảng ủy xã, Chi bộ các trường quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để đoàn viên ưu tú được tham gia các lớp nhận thức về Đảng; hướng dẫn các em hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng và ban hành kịp thời Quyết định chuẩn y kết nạp Đảng cho học sinh đủ điều kiện trước khi các em tốt nghiệp THPT. Đối với học sinh đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng chưa được kết nạp tại trường, các cấp ủy tiếp tục quan tâm, theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ, xem xét kết nạp vào Đảng khi đủ điều kiện.