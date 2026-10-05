Bắc Ninh chấn chỉnh các khoản thu trong trường học

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về các khoản thu, tổ chức hoạt động giáo dục và dạy thêm, học thêm.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng quy định về học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu hợp pháp khác. Các trường không được tự đặt ra khoản thu hoặc tổ chức thu khi chưa bảo đảm đầy đủ căn cứ, điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh yêu cầu chỉ tổ chức thu sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; không thu ngoài danh mục, không thu vượt mức được phê duyệt và không thu trước rồi hợp thức hóa hồ sơ sau.

Các trường cũng không được gộp các khoản thu gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát; không sử dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh, lớp, trường hoặc tổ chức, cá nhân khác để thực hiện các khoản thu trái quy định.

Sau phản ánh của Báo Tiền Phong, Trường THCS Lưu Thúc Kiệm (phường Trạm Lộ, thành phố Bắc Ninh) yêu cầu trả lại tiền quỹ phụ huynh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Với những khoản thu trên nguyên tắc tự nguyện, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh yêu cầu phải bảo đảm hoàn toàn tự nguyện, công khai, minh bạch; không áp đặt mức đóng góp, ép buộc hoặc gắn việc đóng góp với quyền lợi học tập, đánh giá, khen thưởng hay việc tham gia các hoạt động của học sinh.

Các cơ sở giáo dục phải công khai đầy đủ khoản thu, mức thu, thời gian, phương thức thu, việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu tại đơn vị; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý sai phạm nếu có.

Về tổ chức các hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh yêu cầu không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định. Những nội dung phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phê duyệt chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục.

Đối với các hoạt động thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch; chỉ tổ chức đối với học sinh có nhu cầu, trên cơ sở đồng thuận của cha mẹ học sinh theo quy định; không ép buộc hoặc gây áp lực đối với học sinh, cha mẹ học sinh.

Đặc biệt, các trường không được cắt xén, dồn ép nội dung, thời lượng các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông; không tổ chức trong giờ học chính khóa hoặc xếp lịch vào ngày nghỉ của học sinh để tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu tiền.

Trường Mầm non Đồi Ngô (phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) cũng yêu cầu trả lại quỹ trang trí, quỹ phụ huynh, sau phản ánh của Báo Tiền Phong.

Đối với dạy thêm, học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định hiện hành. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc phạm vi quản lý.

Việc dạy thêm, học thêm phải xuất phát từ nhu cầu của người học, bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch; không ép buộc hoặc gây áp lực để học sinh tham gia dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung, thời gian, đối tượng, địa điểm, mức thu và việc quản lý, sử dụng kinh phí phải thực hiện đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra lạm thu, ép buộc hoặc gợi ý học thêm trái quy định, gây áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

Trước đó, ngày 29/9, Báo Tiền Phong đăng bài “Bắc Ninh: Trường học yêu cầu trả lại quỹ lớp, quỹ phụ huynh”. Bài viết phản ánh, tại thời điểm đó, Trường Mầm non Đồi Ngô thuộc phường Lục Nam (thành phố Bắc Ninh), có lớp học giáo viên chủ nhiệm triển khai các khoản thu hộ, trong đó có quỹ trang trí, quỹ phụ huynh và tiền đồng phục mùa hè, trong khi UBND phường Lục Nam chưa phê duyệt các khoản thu này.

Tại Trường THCS Lưu Thúc Kiệm ở phường Trạm Lộ (thành phố Bắc Ninh), có phản ánh liên quan đến quỹ phụ huynh. Sau phản ánh của Báo Tiền Phong, Trường THCS Lưu Thúc Kiệm yêu cầu trả lại tiền quỹ phụ huynh, còn Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồi Ngô cũng chỉ đạo trả lại tiền quỹ phụ huynh và quỹ trang trí.