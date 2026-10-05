ULIS tham gia chương trình Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối năm 2026

Không quá áp lực khi lần đầu tham gia chương trình

Mặc dù đây là lần đầu tiên đơn vị Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia chương trình “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối”, nhưng các hoạt động hướng đến việc hình thành thói quen bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống bền vững đã được triển khai thường xuyên và khá quen thuộc với sinh viên Nhà trường. Trong nhiều năm qua, CLB Ngoại ngữ Xanh cũng là một trong những đơn vị tích cực tổ chức và đồng hành cùng các hoạt động liên quan đến môi trường, qua đó góp phần hình thành ý thức và thói quen sống có trách nhiệm với môi trường trong sinh viên.

Chị Đàm Bảo Tâm - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên ULIS.

Vì vậy, chúng tôi không quá áp lực về việc đây là lần đầu tham gia. Tuy nhiên, chương trình có cách thức triển khai chuyên nghiệp, bài bản và sức lan tỏa rất lớn, với sự tham gia của nhiều trường đại học. Chính vì vậy, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường cũng xác định cần có sự chuẩn bị chu đáo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường để chương trình được triển khai hiệu quả nhất.

Chúng tôi hy vọng với nền tảng từ những hoạt động môi trường đã được duy trì trong nhiều năm, cùng cách triển khai chuyên nghiệp của chương trình, ULIS sẽ có thể tạo được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong sinh viên và đạt được những kết quả thật sự ấn tượng trong lần đầu tiên tham gia.

Biến việc bảo vệ môi trường thành một hành động gần gũi trong đời sống sinh viên

Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là biến việc bảo vệ môi trường thành một hành động gần gũi trong đời sống sinh viên. Một chai nước sau khi sử dụng nếu được giữ lại, phân loại và đưa đến đúng điểm thu gom thì tưởng như là một hành động rất nhỏ, nhưng khi hàng nghìn sinh viên cùng thực hiện sẽ tạo ra tác động đáng kể.

Bên cạnh ý nghĩa môi trường, chúng tôi cũng rất quan tâm đến giá trị cộng đồng của chương trình. Những chai nhựa, lon nhôm được thu gom không chỉ được đưa vào quy trình tái chế mà còn có thể tạo ra giá trị hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình học bổng. Như vậy, sinh viên không chỉ bỏ chai vào đúng nơi quy định, mà còn đang góp phần tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực: từ bảo vệ môi trường đến hỗ trợ cộng đồng.

Học sinh, sinh viên ULIS tham gia chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm 2026.

Đối với sinh viên Ngoại ngữ, chúng tôi cũng kỳ vọng chương trình góp phần hình thành tư duy sống xanh và tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời lan tỏa hình ảnh một thế hệ sinh viên năng động, chủ động và có trách nhiệm với cộng đồng.

Kỳ vọng tạo được sự thay đổi về thói quen trong sinh viên

Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ sinh viên, nhưng quan trọng hơn là tạo được sự thay đổi về thói quen. Nếu sau chương trình, sinh viên bắt đầu hình thành thói quen phân loại rác, giữ lại chai nhựa và chủ động mang đến điểm thu gom, thì đó đã là một kết quả rất ý nghĩa.

Bảo vệ môi trường trở thành một hành động gần gũi trong đời sống học sinh, sinh viên. Trong ảnh là các học sinh Trường THCS Chuyên Ngoại ngữ, thuộc Ulis.

Chúng tôi cũng mong rằng đây không chỉ là một hoạt động diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, mà có thể trở thành một thói quen được duy trì lâu dài trong cộng đồng ULIS. Bởi với chúng tôi, điều cần “tái sinh” không chỉ là những chai nhựa, mà còn là những thói quen tốt, ý thức trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng của người trẻ.