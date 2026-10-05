Thể thao cho học sinh: rèn sức khỏe, vun đắp kỹ năng

Các em học sinh phường Nam Định tham gia luyện tập môn Taekwondo tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của phường.

Tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Nam Định, những buổi tập của Câu lạc bộ Taekwondo Thiên Trường thường bắt đầu khi nắng chiều đã dịu. Các võ sinh đều là học sinh, chăm chú thực hiện các động tác theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Tiếng hô theo nhịp, tiếng bước chân trên sàn tập xen lẫn tiếng cười tạo nên một không gian đầy năng lượng.

Ông Trần Xuân Sơn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Taekwondo Thiên Trường cho biết: “Hiện Câu lạc bộ có trên 10 điểm tập, với 8 huấn luyện viên trực tiếp giảng dạy cho khoảng 300 võ sinh tham gia thường xuyên, chủ yếu là các em học sinh trên địa bàn”.

Theo ông Sơn, phần lớn phụ huynh ban đầu đưa con đến câu lạc bộ với mong muốn các em được vận động, nâng cao sức khỏe sau thời gian học tập. Nhưng khi duy trì tập luyện, những giá trị mà võ thuật mang lại không chỉ dừng ở thể lực.

“Các em tập luyện để nâng cao sức khỏe, khả năng tập trung và tính kỷ luật. Ngoài ra, trong võ thuật còn trọng tinh thần tôn sư trọng đạo, sự đoàn kết và học hỏi lẫn nhau. Vì vậy, qua những sân chơi như thế này giúp các em rèn bản lĩnh, xây dựng sự tự tin và hình thành thói quen vận động tích cực ngay từ nhỏ”- ông Sơn chia sẻ.

Em Trần Huy Hoàng, võ sinh Câu lạc bộ Taekwondo Thiên Trường chia sẻ: “Mỗi buổi đến sân tập là khoảng thời gian em rất mong chờ sau giờ học. Việc duy trì tập luyện giúp em khỏe khoắn và tự tin hơn. Đây cũng là nơi em có thêm bạn bè cùng sở thích, cùng luyện tập với nhau”.

Bên cạnh Taekwondo, Vovinam hay các môn thể thao truyền thống như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bơi lội… nhiều môn thể thao mới như kickboxing, pickleball cũng thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh.

Em Hoàng Quốc Thuận, thành viên Câu lạc bộ Kickboxing Thành Nam Fight, phường Nam Định cho biết: “Môn thể thao này mới được đưa vào tập luyện từ năm ngoái nhưng em rất thích vì vừa giúp em nâng cao thể lực và trang bị thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân”.

Câu lạc bộ Kickboxing Thành Nam Fight, phường Nam Định thu hút đông đảo các em học sinh tham gia luyện tập.

Để việc rèn luyện thể chất trở thành nề nếp và được duy trì thường xuyên, các nhà trường cũng chú trọng tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, tạo điều kiện để học sinh tham gia nhiều môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sở thích và năng khiếu.

Tại Trường THCS Thanh Lâm, xã Thanh Lâm hoạt động thể dục thể thao được duy trì song song với nhiệm vụ dạy và học văn hóa. Thầy giáo Trịnh Văn Mùi, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Lâm cho biết, nhà trường có đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất được đào tạo đúng chuyên ngành; cả 3 phân hiệu đều có nhà đa năng phục vụ việc tập luyện của học sinh. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường duy trì phong trào thể dục thể thao trong học sinh.

“Hoạt động thể thao không chỉ diễn ra trong các tiết giáo dục thể chất chính khóa mà được mở rộng thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và tổ chức tập luyện nhiều môn như điền kinh, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, đá cầu. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích và khả năng của mình” - thầy giáo Trịnh Văn Mùi chia sẻ.

Việc rèn luyện cũng không bó hẹp trong khuôn viên trường. Nhà trường khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ thể thao miễn phí do các thôn tổ chức, tham gia thi đấu, giao lưu tại địa phương. Vào dịp hè, nhiều phụ huynh còn chủ động tạo điều kiện cho con em học bơi tại các bể bơi nhân tạo ở các thôn.

Sự đồng hành giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng đã giúp học sinh có thêm điều kiện duy trì vận động thường xuyên; những em có năng khiếu cũng được phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội tham gia các giải đấu. Kết quả tại các giải thể thao học sinh cũng phần nào phản ánh hiệu quả của phong trào. Năm học 2025-2026, Trường THCS Thanh Lâm xếp thứ 3 toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi thể dục thể thao, với 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Một tiết học giáo dục thể chất của thầy, trò Trường THCS Thanh Lâm, xã Thanh Lâm.

Thực tế cho thấy, phong trào rèn luyện thể chất trong học sinh đang được triển khai ngày càng hiệu quả trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tiếp tục được các cơ sở giáo dục duy trì. Các hoạt động thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, võ cổ truyền, Vovinam và nhiều hình thức vận động phù hợp được đưa vào môi trường học đường.

Một trong những hoạt động tạo dấu ấn trong năm 2026 là Ngày hội Võ nhạc Vovinam tổ chức ngày 27/3. Màn đồng diễn được triển khai tại các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của hơn 1.000 cơ sở giáo dục và trên 700 nghìn học sinh.

Hiện 100% cơ sở giáo dục đều duy trì nề nếp tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, võ cổ truyền hoặc Vovinam và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp. Mục tiêu từng bước giúp học sinh biết chơi ít nhất một môn thể thao phù hợp với năng lực và sở trường, đồng thời hướng tới mục tiêu mỗi học sinh duy trì ít nhất 60 phút vận động mỗi ngày theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh trẻ em ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Vì vậy, duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao giúp các em nâng cao sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm, tăng cường tinh thần đoàn kết, học hỏi, giao lưu với bạn bè. Qua đó, xây dựng thế hệ học sinh Ninh Bình phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống và sẵn sàng hội nhập.