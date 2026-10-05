Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn làm việc tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Minh Tân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn kiểm tra khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Minh Tân.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 45 lớp với 1.491 học sinh; trong đó 1.322 học sinh nội trú, 168 học sinh bán trú, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm 98,52%. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường là 110 người.

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; bố trí thời lượng phù hợp để củng cố kiến thức cho học sinh còn hạn chế, ôn thi vào lớp 10, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thể dục thể thao, sinh hoạt nội vụ, lao động trồng rau... phù hợp với học sinh nội trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn kiểm tra thực đơn và chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Công tác quản lý, chăm sóc học sinh nội trú được nhà trường chú trọng. Thời gian biểu học tập, sinh hoạt và tự học được xây dựng khoa học, phù hợp với học sinh 2 cấp học. Nhà trường phân công cán bộ quản lý, giáo viên trực theo ca; phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực và các lực lượng liên quan để quản lý học sinh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu nội trú. Thực đơn cho học sinh được xây dựng theo tuần, thay đổi phù hợp với lứa tuổi, kinh phí bữa ăn được công khai hằng ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn thăm, động viên học sinh trong giờ học.

Tại buổi làm việc, nhà trường cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc sau thời gian đầu vận hành như: Thiếu 8 giáo viên bộ môn ở bậc THCS; phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ chưa đáp ứng nhu cầu. Hệ thống cấp nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt. Hệ thống điện khu bếp chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng; một số khu vực phụ trợ thiết kế chưa phù hợp. Nhà trường cũng đề nghị xem xét định mức hỗ trợ tiền điện cho học sinh nội trú theo quy định, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn kiểm tra phòng ở nội trú của học sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong thời gian đầu đi vào hoạt động, nhất là công tác quản lý, chăm sóc, tổ chức học tập và sinh hoạt cho số lượng lớn học sinh nội trú. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục duy trì nền nếp, kỷ cương, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học và khu nội trú; quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn, chăm sóc sức khỏe, đời sống và điều kiện sinh hoạt cho học sinh. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, ý thức giữ gìn vệ sinh, nền nếp sinh hoạt và tinh thần đoàn kết cho học sinh. Việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lao động, trồng rau và hoạt động trải nghiệm cần được thực hiện phù hợp, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đối với những khó khăn, vướng mắc nhà trường nêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và xã Minh Tân phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu giải pháp tháo gỡ, trước mắt tập trung vào việc bổ sung đội ngũ giáo viên, bảo đảm cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước và điều kiện phục vụ bếp ăn. Đồng chí yêu cầu quá trình xử lý phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quy mô hoạt động thực tế của nhà trường, không để những bất cập về cơ sở vật chất ảnh hưởng đến việc dạy và học, cũng như đời sống của học sinh nội trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương; các cấp, ngành tăng cường phối hợp, kịp thời hỗ trợ để nhà trường hoạt động ổn định, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.