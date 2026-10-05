Đắk Lắk: Không chạy theo tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp ảo

Sáng 5/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025–2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026–2027 theo hình thức trực tiếp, kết nối với 103 điểm cầu trực tuyến.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025–2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026–2027.

Tham dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk ghi nhận nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh trong năm học có nhiều thay đổi về tổ chức, mạng lưới trường học.

Năm học 2025–2026, Đắk Lắk đạt 114 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố; có 4 học sinh vào vòng thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đạt 97,34%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục tỉnh còn đối diện tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, thiếu phòng học và thiết bị dạy học. Điều kiện tổ chức dạy học giữa các địa bàn chưa đồng đều, đặt ra yêu cầu phân bổ nguồn lực phù hợp trong năm học mới.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Với chủ đề “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”, bà Lê Thị Thanh Xuân yêu cầu việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải đi vào chiều sâu, chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

“Tuyệt đối không chạy theo tỉ lệ lên lớp hay tỉ lệ tốt nghiệp ảo; chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ. Dạy học và đánh giá phải phản ánh đúng thực chất mức độ tiến bộ của người học”, bà Xuân nhấn mạnh.

Ngành Giáo dục tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mở rộng dạy học 2 buổi/ngày ở những nơi đủ điều kiện, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh. Đồng thời, thúc đẩy giáo dục STEM, tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; giáo dục STEAM bổ sung yếu tố nghệ thuật.

Về cơ sở vật chất, ông Trịnh Công Sáu, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, tính từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, toàn tỉnh thiếu ròng khoảng 1.260 phòng học. Tình trạng thiếu tập trung ở bậc mầm non và trung học cơ sở.

Theo ông Sáu, phòng học dư tại địa bàn này không thể bù cho nơi khác. Do đó, nhu cầu đầu tư phải được xác định cụ thể đến từng trường, từng điểm trường để bố trí nguồn lực phù hợp.

Ngoài phòng học, một số cơ sở giáo dục còn thiếu phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh, nước sạch và công trình phục vụ bán trú, nội trú. Theo số liệu tổng hợp tháng 6/2026, thiết bị dạy học tối thiểu môn Ngoại ngữ mới đáp ứng khoảng 20% ở bậc tiểu học, 30% ở trung học cơ sở và 40% ở trung học phổ thông.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tuyệt đối không chạy theo tỉ lệ lên lớp hay tỉ lệ tốt nghiệp ảo.

Để tháo gỡ khó khăn, ngành ưu tiên bổ sung phòng học tại những nơi thực sự thiếu, thay thế phòng học tạm, sửa chữa công trình có nguy cơ mất an toàn. Việc bố trí vốn căn cứ vào mức độ cấp thiết, số học sinh được hưởng lợi và khả năng cân đối nguồn lực, ưu tiên vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.

Cùng với đầu tư trường lớp, ngành tập trung sắp xếp đội ngũ theo hướng tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy; thực hiện điều động, tuyển dụng và bố trí kinh phí hợp đồng giáo viên để khắc phục tình trạng thiếu hụt.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu chủ động phát hiện nguy cơ bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng; tăng cường phối hợp với gia đình và nâng cao năng lực tư vấn tâm lý, bảo đảm môi trường học tập an toàn, hạnh phúc cho học sinh.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nỗ lực của toàn ngành, biểu dương những cống hiến thầm lặng của đội ngũ nhà giáo, nhất là thầy cô giáo đang công tác ở các trường học vùng biên giới, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

"Quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học là khơi dậy đam mê học tập, không đặt áp lực lên học sinh. Tập trung duy trì sỹ số trên lớp học, nhất là trường học ở vùng khó khăn", ông Văn nhấn mạnh.

Năm học 2026–2027, ngành Giáo dục Đắk Lắk xác định chuyển đổi số là khâu đột phá trong đổi mới quản trị. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xóa bỏ hồ sơ, sổ sách, giấy tờ trùng lặp, thực hiện nguyên tắc dữ liệu chỉ nhập một lần, dùng nhiều lần. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học phải gắn với liêm chính học thuật và an toàn dữ liệu.